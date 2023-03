“El ejercicio de la soberanía es algo que tomamos con muchísima responsabilidad y seriedad”, sostuvo Sebastián Campi

En el marco de la navegación que los Parlamentarios del bloque FORJA realizaron a Isla de los Estados, Prensa Legislativa dialogó con el Comandante del patrullero oceánico ARA Piedrabuena, capitán de Fragata Sebastián Gabriel Campi. “El ejercicio de la soberanía es algo que tomamos con muchísima responsabilidad y seriedad”, aseguró el marino.

El Vicepresidente 2° de la Cámara, legislador Emmanuel Trentino fue acompañado por la legisladora Mónica Acosta y el legislador Daniel Rivarola, integrantes del bloque FORJA. El periplo de la embarcación hizo reconocimiento de las costas del canal Beagle frente a Puerto Almanza, Puerto Williams, paso MacKinlay y continuó hacia el Este frente a las islas Picton, Lennox y Nueva (Chile) hasta llegar a la Isla de los Estados.

El Comandante del buque repasó junto a Prensa Legislativa, su vida como integrante de la fuerza: “Me incorporé en la Armada en 1997, hace ya veintiséis años. Más allá de la vocación militar, que en mi caso viene de familia, uno de los motivos por los cuales me hice marino fue porque yo soy entrerriano y para mí era algo mítico navegar en Tierra del Fuego, la Antártida y la Isla de los Estados. Realmente tengo suerte de navegar estas aguas, que son conocidas alrededor del mundo por sus características hostiles” y por el escenario que presenta la travesía.

En ese sentido contó que navegar el canal Beagle supone una experiencia “hermosa, súper disfrutable y tranquila”, mientras el derrotero se cumple al reparo de las islas para dar paso a mar abierto, por el estrecho Le Maire. Campi señaló que la experiencia se utiliza, asimismo “para que los oficiales jóvenes adquieran experiencia, que luego les servirá, incluso en la Antártida”.

Respecto de la función de la tripulación a bordo del buque, explicó que “cada uno tiene una tarea específica relacionada con la especialidad con que se formó en la Armada. En el buque hay roles y funciones y de acuerdo a esa especialidad, cada uno tiene una tarea determinada”. La especificidad académica determina cada rol. “No cualquiera lee las cartas de navegación, no cualquiera gobierna el buque, no cualquiera realiza maniobras en máquinas, no cualquiera utiliza los elementos de cocina”, ejemplificó.

Resaltó el trato dentro del equipo donde, si bien hay jerarquías y son respetadas entre superiores y subalternos, “es afable y correcto, porque es la forma de convivir; a veces tenemos varios días de navegación y debe reinar un espíritu de colaboración, de convivencia sana y respetuosa”.

En el diálogo que mantuvo con Prensa Legislativa, adelantó su futuro dentro de la fuerza. Entre sus expectativas, evalúa continuar la mayor cantidad de años embarcado, pero normalmente, “cuando uno cumple el comando de este tipo de unidades, en cierto modo va dejando la tarea operativa; se baja de las unidades de superficie y pasa a tener tareas de planeamiento, de gestión, en destinos en tierra. Yo quiero prolongar mi estadía a bordo de las unidades navales”, expresó Campi.

Fue contundente al referirse al ejercicio de la soberanía que les compete entre sus funciones como hombres de mar: “Es algo que tomamos con muchísima responsabilidad y seriedad, cumpliendo las órdenes que nos dan, al pie de la letra; siempre tratando de ir hasta el límite de lo que nos permite ese ejercicio de la soberanía, para visibilizar nuestra tarea. Lo hacemos durante las patrullas, haciéndonos ver ante la flota de pesqueros extranjeros”, dijo a Prensa Legislativa cuando la embarcación retornaba al muelle militar en la capital fueguina.

Sebastián Campi, sostuvo que la presencia de la delegación legislativa provincial significó “una oportunidad única para conocer el pensamiento y las particularidades de una institución tan importante para la vida de la sociedad fueguina”. Al tiempo que sostuvo que fue la ocasión para que la Legisladora y los Legisladores “experimenten cómo es la vida, el pensamiento y la cultura institucional en un buque de la Armada Argentina”.

El marino entendió que Acosta, Trentino y Rivarola permitieron un intercambio de información, experiencias y vivencias sobre la fuerza, sobre el ejercicio de la soberanía en un territorio apartado y hostil. Resumió: “Me llevo una excelente impresión de ellos, tanto en lo personal como en lo profesional”, concluyó el capitán de Fragata, Sebastián Gabriel Campi.

En Isla de los Estados, la delegación legislativa visitó bahía Parry exterior y bahía Parry interior, lugar donde se encuentra el Apostadero Naval «Comandante Luis Piedrabuena», donde habita una dotación perteneciente al Area Naval Austral (ANAU). Allí, recorrieron el apostadero, la casa habitación y zonas aledañas. Todo, bajo un estricto control por parte de los uniformados, para evitar impactar por demás el ambiente.

Luego del almuerzo el sábado pasado, la comitiva emprendió el retorno a la capital fueguina, a través del estrecho de Le Maire, cuando avistaron las costas de la isla y observaron las distintas formaciones que dan lugar al litoral atlántico de Península Mitre, en la Isla Grande.

PATRULLERO OCEÁNICO ARA «PIEDRABUENA» (P-52)

Es el segundo de la serie de cuatro patrulleros oceánicos multipropósito de la clase Gowind 90, que fue incorporado a la Armada Argentina; el primero fue el ARA “Bouchard”.

El 1 de octubre de 2020 fue botado en el Astillero Kership, en Concarneau (Francia) y el 13 de abril la firma Naval Group hizo la entrega formal de la unidad a la Armada Argentina.

El 27 de abril de 2021, y por espacio de 10 días, se efectuaron tareas de adiestramiento en el mar, en la zona de Concarneau a fin de afianzar el adiestramiento y conocimiento de los nuevos equipos y sistemas por parte de la dotación. Al cabo de la instrucción especializada en el mar, se inició el alistamiento final para zarpar y trasladar la unidad a nuestro país.

El 31 de mayo el buque zarpó del puerto francés con rumbo a Mar del Plata. Se incorporó a la división Patrullado Marítimo el 23 de junio.

Recibió su pabellón de guerra, donado por la Asociación extripulantes del Destructor ARA «Piedrabuena». Su apostadero natural es la base naval Mar del Plata. Su nombre homenajea al comandante Luis Piedrabuena, nacido en Carmen de Patagones el 24 de agosto de 1833, marino patriota argentino cuyas acciones en la Patagonia consolidaron la soberanía territorial.

DATOS TÉCNICOS

Desplazamiento: 1.650 tn.

Dimensiones: Eslora 87 m – Manga: 13.6 m – Calado: 4.2 m.

Propulsión: 2 motores diésel de propulsión, 2 líneas de eje SCHOTTEL con hélice de paso controlable y sistema de control NORISTAR, 2 generadores principales, 2 de generadores de cola y 1 de emergencia, 2 aletas estabilizadoras no retráctiles.

Velocidad: 20 nudos.

Autonomía: 7.000 millas a 12 nudos.

Tripulación: 40 tripulantes (capacidad adicional para embarcar 19 personas).