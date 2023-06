Debido al éxito que tuvo esta ruta aérea el invierno pasado, gracias a un trabajo conjunto de la Municipalidad de Ushuaia y Aerolíneas Argentinas, vuelven a operar los vuelos directos San Pablo-Ushuaia para este invierno 2023.

Las frecuencias de vuelos serán nuevamente dos veces por semana, los días jueves y domingos. Desde San Pablo el vuelo despega a la 01:10 am, arribando a nuestra ciudad a las 08:15 am y para viajar al país vecino, el vuelo saldrá de Ushuaia a las 21:00 PM, llegando al aeropuerto de Guarulhos a las 03:35 AM.

La ruta estará en funcionamiento desde el 6 de julio hasta el 20 de agosto.

Silvina Bello, Secretaria de Turismo de Ushuaia, expresó que “Aerolíneas Argentinas es nuestro gran socio aerocomercial para la promoción y el crecimiento de un destino aerodependiente. Realmente es un gran logro para la Gestión que estos vuelos se hayan publicado con más de 6 meses de anticipación, previos al invierno” y agregó “esto es sumamente importante porque el turismo necesita previsibilidad y de esta manera impulsamos a que los visitantes elijan venir a la ciudad del Fin del Mundo a disfrutar de la mejor nieve de América del Sur y todos los atractivos que ofrece el destino”.

“Sabemos que Brasil constituye el principal mercado internacional para nuestro destino y el municipio de Ushuaia es ampliamente reconocido por su trabajo de promoción en ese país, teniendo presencia ininterrumpida desde hace más de 14 años. Gracias a esta labor, podemos contar con la confianza y acompañamiento de la línea aérea de bandera”, concluyó Bello.

El vuelo es de aproximadamente 8 horas, con una escala técnica que permita cargar combustible en Buenos Aires y continuar el viaje, los pasajeros no se bajan del avión. Los controles de aduana y migraciones se realizan directamente en el destino de arribo.

Por su parte, el Gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas en Brasil, Iván Cadahia, valoró “Ushuaia es un destino de invierno ya prácticamente consolidado en Brasil, como resultado del gran trabajo que realiza la Secretaría de Turismo y todo el trade turístico con gran presencia en nuestro país durante todos estos años. Por eso confiamos en que se cosechará también un gran resultado este año y Aerolíneas Argentinas renueva sus apuestas para el 2023 en ese maravilloso destino, con los vuelos directos San Pablo-Ushuaia”.