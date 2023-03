Bertone, Ríos, Sciurano irán por las bancas legislativas

El electorado fueguino tendrá desde Bertone, Ríos, Sciurano entre otros, para renovar las bancas en la Legislatura Provincial.

La alianza Unidad y Reconstrucción tendrá a la ex gobernadora y actual diputada nacional, Rosana Bertone encabezando la lista de legisladores, seguida por Sergio Fresia de la ciudad de Río Grande, la ex legisladora Angelina Noelia Carrasco y el ex el ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez.

Por su parte, la también ex gobernadora, Fabiana Ríos se presentará como candidata a legisladora por el Partido Social Patagónico, la secundan Guillermo Aramburu, Lisandro Fonrradona y Nadia Fink.

Mientras que el ex intendente de Ushuaia, Federico Sciurano irá como primer candidato a legislador por FORJA, seguido por Miryam Martínez, Federico Greve , Andrea Freites, Ricardo Furlán.

El Partido Verde tendrá como primera candidata a legisladora a Laura Colazo, segundo Matías Lapadula, quien se desempeña como actual secretario de Desarrollo Económico y Ambiente del municipio de Rio Grande y a la secretaria de Desarrollo Social Silvina “Chimi” Angellineta.