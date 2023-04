En la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura, la Municipalidad de Ushuaia junto con ANSES, PAMI y la concejala Laura Avila presentaron el plan de pago de deuda previsional que ya es ley nacional que permitirá a quienes están en edad de jubilarse, 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, completar los aportes necesarios hasta cubrir los 30 años necesarios para acceder al beneficio. También adelantaron que a partir del mes de mayo se comenzarán a dar turnos a quienes aún no hayan cumplido la edad jubilatoria para iniciar la regularización de aportes y lograr la jubilación en la edad indicada.

La concejala Laura Avila valoró contar con “la nueva ley que trae soluciones enormes a muchas trabajadoras y trabajadoraes del país, principalmente a esos 1100 vecinos y vecinas de nuestra ciudad que es lo que más orgullo nos da”.

“Solamente una de cada 10 mujeres llegan a los 60 años con los aportes jubilatorios al día, este número realmente es un numero de una gravedad importantísima si hablamos de mujeres, si hablamos de varones tres de cada diez varones llegan a los 65 años con los aportes jubilatorios correspondientes, lo cual también es gravísimo”, consignó Avila.

“Lo que permanentemente el intendente Walter Vuoto busca es justamente esto, que cada uno de nuestros vecinos y vecinas se sientan orgullosos de la ciudad en la que vivimos que cada uno de nuestros y nuestras jóvenes sientan que tienen futuro en esta ciudad, que cada uno de nuestros adultos y adultas mayores sientan que de alguna manera retribuimos todo cuidado que nos dieron”, sostuvo.

Cesar Colantonio, al frente de la UDAI Ushuaia de ANSES fue el encargado de explicar los alcances de la ley a vecinos y vecinas, centros de jubilados y organizaciones que podrán multiplicar la información. Estuvo acompañado de la concejala Laura Avila y la actual secretaria de Gobierno municipal Yésica Garay quien tuvo un largo desempeño en las áreas sociales de la ciudad y también al frente del PAMI, hoy a cargo de Diego Salazar.

“El intendente Walter Vuoto puso a disposición la Sala para este encuentro porque la ley ya está reglamentada y alcanzará a más de 1100 ushuaienses en edad de jubilarse en los próximos meses”, dijo Colantonio y agregó que “nosotros queremos que conozcan este plan de pago, para qué va a servir, como va a ser, que es lo que van a tener que llevar el día que nosotros los llamemos para el turno que se les asigna y les digamos ‘ahora venite, traete esto y te vas a jubilar’”.

Colantonio explicó que “este es un plan de pago que hace que cada uno de ustedes vaya a pagar su aporte provisional, el Estado no le va a regalar nada, cada uno de ustedes va a pagar el 29% del ingreso mínimo imponible que se actualiza; cada uno de ustedes va a pagar el aporte que tiene que pagar cualquier persona en actividad, de acuerdo al ingreso”. En tal sentido, indicó que “en muchos lados dicen que dejemos de regalar jubilaciones o que las jubilaciones las regala el Estado porque hay elecciones y la verdad que no es así, todos ustedes trabajaron y trabajaron más de treinta años como cualquier persona, todos tienen derecho a tener una vejez digna y el Estado tiene que implementar las herramientas para que todos puedan acceder a esa vejez digna como es la jubilación”.

La secretaria de Gobierno Yésica Garay, dirigiéndose a los vecinos y las vecinas que siguieron con atención las exposiciones, explicó que “ANSES que nos acompaña desde el momento en que los niños y niñas nacen y los acompaña también hasta el último día de sus vidas y PAMI, tiene la responsabilidad como obra social de esos jubilados y pensionados de todo el país de contener, de brindar una salud de calidad, de realizar un trabajo de fortalecimiento de todo el sistema de salud, tanto público como privado”.

“Lo primero que necesitamos para que esas cosas pasen es una decisión política”, dijo con firmeza, “y esa decisión política de acompañar a los adultos mayores estuvo desde el primer momento de nuestras gestiones y la verdad que es muy gratificante poder estar acá con los compañeros, con las compañeras”, agregó.

La ley 27.705 permite que cada persona que llega a la edad jubilatoria pueda acceder al beneficio, pagando para completar los años de aportes. “Los vamos a estar llamando a la oficina para completar el trámite, donde se cargarán los datos. A las mujeres les pedimos que se acerquen con la partida de nacimiento de sus hijos e hijas porque pueden achicar la deuda previsional, también habrá una compensación de edad a quienes estén excedidos, se determinarán los años de aporte que hay en el sistema de ANSES y se calculará la deuda a pagar”, dijo el titular de ANSES en la ciudad.

Agregó que “esta ley permite también a quienes estén a menos de diez años de su edad jubilatoria a iniciar un pago de deuda previsional a fin de cumplir con los años de aportes para acceder a su jubilación al llegar a la edad correspondiente” y aseguró que comenzarán a dar turnos para estos vecinos y vecinas que aún no cumplieron los 60 años las mujeres y 65 años los varones, a partir del mes de mayo.