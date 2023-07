Licencias de Taxis y Remises: “los choferes vienen a reclamar al Concejo y no se pueden ir sin una respuesta”

El Concejal de Nuevo Encuentro en bloque Forja Todos, Javier Calisaya; se refirió a la reunión mantenida con choferes del servicio de remises en el marco de la iniciativa que presentó el año pasado en el Concejo Deliberante, que tiene como objetivo ampliar la cantidad de licencias en los servicios de taxis y remises de la ciudad.



“Establecemos en la modificación del proyecto, que tiene que realizarse el estudio de mercado; con esto, nosotros instruimos al Ejecutivo a que lo lleve a cabo junto a las Universidades para que se sepa realmente la cantidad de licencias que se deben entregar”, sostuvo el Concejal Calisaya.

Asimismo, “autorizamos al Ejecutivo a que en un plazo máximo de 180 días pueda entregar licencias y habilitaciones, posterior al armado de los legajos de los posibles aspirantes, de la orden de mérito y del puntaje que tiene cada chofer en actividad y con la antigüedad necesaria para poder acceder a esa licencia”.

Por otra parte, Calisaya indicó que “hace 16 años que no se entregan patentes ni licencias; y este proyecto lo venimos analizando desde el año pasado, ahora coincide en un tiempo de proceso electoral, pero no por decisión nuestra. Hay que bajar la paranoia de que esto se resuelve en esta etapa de elecciones, porque no es así; no significa que sancionando una Ordenanza vamos a entregar licencias el día de mañana, lleva todo un proceso de transparencia que tiene que hacerlo el Ejecutivo”.

El Concejal de Nuevo Encuentro, además remarcó que “los choferes vienen a reclamar al Concejo y no se pueden ir sin una respuesta después de tantas reuniones. El Concejo Deliberante tiene que seguir trabajando y tiene que dar respuestas, y con esta Ordenanza vamos a achicar la peregrinación que hacen los choferes entre el Municipio y el Concejo”; es decir que “lo que corresponde hacer por parte del Concejo Deliberante lo estamos haciendo con este proyecto”, concluyó Calisaya.