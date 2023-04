Calisaya pidió tratar el Proyecto de las licencias para taxis y remises en la Sesión del 3 de mayo

Este jueves los Concejales Javier Calisaya, Cintia Susñar, Walter Abregú y Miriam Mora recibieron a representantes de taxistas y remiseros en el Concejo Deliberante dado que los primeros se movilizaron hasta la institución legislativa para oponerse a el proyecto impulsado por el Concejal Javier Calisaya para avanzar con el estudio de mercado para la posible adjudicación de nuevas licencia de taxis y remises.

Después de la reunión el promotor de la iniciativa explicó que “se generó una movilización, me parece, en torno a un proyecto dado que había cierto criterio distinto al que estaba escrito” por lo cual Calisaya consideró que los taxistas “estaban interpretando mal un proyecto que establece lo que estaban pidiendo, el diagnóstico estudio de mercado para que se entreguen licencias”.

El Concejal se mostró contrariado por la reacción de los taxistas dado que “ya venimos tratando este proyecto desde el año pasado” por lo que lamentó que “nos encuentra en esta instancia en medio de un proceso electoral que la verdad que tiñe todas las discusiones de otro color”.

Sin embargo explicó que desde el Concejo “nosotros tenemos que resolver los problemas porque son problemas históricos” entre los que mencionó “la falta de unidades, la entrega de licencias que hace 16 años que no se entregan”, por lo tanto “en esta instancia hemos llegado a un acuerdo como concejales para darle la autorización al ejecutivo para que en un plazo determinado de seis meses pueda llevar adelante el estudio de mercado y generar también adjudicaciones mediante el registro de aspirantes y demás”.

Por lo tanto, reiteró que “no se entiende la movilización, la magnitud de la movilización de hoy cuando estábamos incorporando lo que estaban pidiendo. Y si bien hay algunos puntos que pidieron modificar, lo cierto es que se pueden resolver en el día de hoy y tranquilamente tratar en la próxima sesión”.

Y también mostró predisposición por parte del Concejo Deliberante para escuchar los reclamos sobre algunos puntos en particular efectuados por taxistas y remiseros y “tratarlo en la próxima” en el marco de la Sesión Ordinaria programada para el 3 de mayo.

Recordó que, en lo referente a la confección del registro de postulantes, “es una tarea que corresponde al Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es dar un puntaje según algunas condiciones particulares. Principalmente nos hacemos base en la cuestión de la antigüedad y la continuidad de la tarea de chofer”.

Y explicó que en el proyecto “nosotros habíamos propuesto quizás dar dos puntos más en el caso de que haya empate en caso de que la posible titular sea una mujer, o lo de certificado de discapacidad, porque también hay personas que necesitan ser incluidas también en el ámbito de trabajo, en el ámbito privado, y puede, más allá de su discapacidad, y necesitan trabajar” aunque reveló que “nos están pidiendo que lo saquemos de la orden de mérito”.

Aunque recordó que son puntos que “los podemos discutir, se pueden modificar, pero no traban la posibilidad de tratar el asunto” por lo cual interpretó que “si no se argumenta fehacientemente el por qué, es un no por un no y me parece que nosotros no estamos metiendo la cuestión electoral en la mesa y me parece que ellos tampoco tendrían que insertarla”.

Calisaya también puso dudas sobre la movilización de los taxistas que se generó a partir de “la circulación de proyectos que no son”, y además alertó sobre “la cantidad de mensajes que se mandaron ayer. Los mensajes de ayer decían taxativamente vamos en contra de tal concejal por el proyecto y la verdad que erróneamente marcaban una cantidad indiscriminada de licencias que se iban a entregar, una cantidad que no estamos presentando en el proyecto, estamos incorporando el estudio de mercado y no estamos dando números, sino que estamos estableciendo un plazo para que se resuelva este tema, porque lo cierto es que ya desde hace años lo vienen pidiendo”.

Señaló, en tal sentido, la voluntad de que “los choferes sean titulares, necesitan seguridad laboral, y en todo caso, aquellos que están en contra, que se sinceren y digan, no estamos de acuerdo que se entreguen licencias, pero que no vengan a plantear argumentos que después lo tomamos y resulta que a última hora también están en desacuerdo”.

En cuanto al plazo para que se haga el estudio de mercado explicó que “en realidad los 180 días son para que pueda resolver el problema, entre medio se puede resolver el estudio de mercado en un mes, dos meses, la verdad que no hay un tiempo específico en el que pueden llevar adelante. Hay otros temas que tienen que resolver, que es el registro de aspirantes, armar los legajos de los posibles aspirantes va a ser un trabajo Y lo cierto es que tiene seis meses como máximo para resolver la adjudicación. Después vendrá al Concejo para su ratificación. Pero resolvemos el ida y vuelta, cortamos los plazos y que los choferes dejen de peregrinar entre el Ejecutivo y el Concejo”.

Finalmente reiteró la voluntad política del Concejo de tratar la iniciativa en la Sesión del 3 de mayo aunque “igualmente vamos a discutir, los puntos que pusieron sobre la mesa tanto taxistas y remiseros en la movilización de hoy son totalmente atendibles”.