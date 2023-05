Fue un éxito total el 8° Matebingo dedicado a las mujeres trabajadoras

La Municipalidad de Ushuaia realizó este sábado el 8° Matebingo dedicado a las mujeres trabajadoras, el tradicional encuentro organizado por la Secretaría de la Mujer desde su creación. “Quiero agradecerles a todas por estar acá, por acompañarnos” dijo el intendente Walter Vuoto y agregó que “este Ejecutivo Municipal las va a seguir acompañando, en cada obra, en cada política social, en cada fiesta popular, en cada respuesta que sale desde este gran equipo de trabajo”.

En el microestadio Cochocho Vargas, 7000 mujeres fueron recibidas por el equipo de la Secretaría de la Mujer y todas las áreas del Gabinete municipal y atendidas por los funcionarios de la gestión. “Cuando comenzamos con la Secretaría de la Mujer era un sueño crear herramientas y celebraciones para las mujeres”, dijo el Intendente y mencionó el recorrido iniciado con Laura Avila, que hoy continúa con Natacha Aldalla.

“Estamos muy contentos por todo lo logrado en materia de políticas de género y por tener programas como Mujeres Emprendedoras que ha transformado la realidad, la vida de las mujeres”, sostuvo Vuoto luego de agradecer a todo el equipo de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos; la presencia de integrantes del IPRA y los funcionarios municipales que se dedicaron a servir a las mujeres agasajadas.

“Quiero agradecerles porque siempre acompañaron, porque nunca nos dejaron solos y les pido hoy que nos sigan acompañando, a la Secretaría de la Mujer, a la Secretaria de Políticas Sociales. Que no nos dejen solos ni solas. Sabemos que siempre han confiado en esta gestión y esta gestión ha confiado en cada una de ustedes. Que dios me las bendiga y pedirles que en estos tiempos complejos en los que vivimos, y lo saben mejor que nadie, no nos rindamos. Aunque parezca que esta todo mal, sigamos trabajando juntos y juntas”, dijo Vuoto.

“Cuando decimos que unidos hacemos futuro, decimos que ponemos todo lo que tenemos que poner para que esta ciudad siga creciendo, así que les pido no dejen solas a las compañeras en esta ciudad, que se ha transformado mucho, pero queda mucho más por transformar. Vamos a seguir haciéndolo cuatro años más”, aseguró Vuoto.

La secretaria Natacha Aldalla aseguró que “es una alegría llevar adelante este agasajo que encabeza nuestro intendente Walter Vuoto, con muchísimas vecinas que participaron de las tres rondas con sus premios, también con premios sorpresa. Venimos trabajando mucho y también lo hicimos articuladamente con las otras áreas de la Municipalidad”.

“Este agasajo permite también reivindicar el trabajo que realizan, ese trabajo hacia adentro de sus hogares que no está remunerado, aprovechamos para llevar adelante la defensa y promoción de derechos y para que todas y cada una de las mujeres sepa que cuenta con una Secretaría de la Mujer, con la Casa de la Mujer que trabaja todos los días, incansablemente, para ampliarle derechos”, agregó Aldalla.

La Banda de Música municipal acompañó el desarrollo del encuentro y el equipo de salud que depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos estuvo presente con entrega de vitamina D, anticonceptivos, preservativos y otorgaron turnos para la unidad sanitaria móvil en las diferentes especialidades que atiende.