Multitudinario agasajo de la Municipalidad a taxistas de la ciudad en su día

La Municipalidad de Ushuaia agasajó con una cena a las y los taxistas de la ciudad en el Centro Cultural Ester Fadul en su Día. Hubo un reconocimiento a cada trabajador y trabajadora del volante que ya titularizaron sus licencias, derecho recuperado con la reforma de la Carta Orgánica Municipal. “Estamos en familia y nada mejor que este día para estar con todos y todas ustedes”, saludó el intendente Walter Vuoto desde el escenario del Fadul tras haber recorrido las mesas y conversar con las familias presentes. “El transporte público no se va a desregular mientras sea intendente, se los aseguro como hijo de tachero, familia de tacheros porque sé cuánto cuesta el mango y los demás no lo saben y gobiernan de espalda a la gente”, dijo Vuoto.



“Es para mí es un honor hacer un reconocimiento a este derecho que les fue devuelto con la titularización de las licencias, porque se lo habían quitado hace mucho tiempo, porque en un momento dejaron de ser propietarios y pasaron a ser licenciatarios, de esto se acuerdan los que tienen muchos años en el taxi”, dijo Vuoto, junto a la secretaria de Gobierno Yésica Garay que tiene a cargo el área de Transporte municipal, con la presencia de la diputada nacional Carolina Yutrovic, la legisladora provincial Victoria Vuoto, la concejala Laura Avila, el concejal Gabriel De la Vega, la secretaria Gabriela Muñiz Siccardi, el secretario César Molina, el subsecretario Nicolás Pelloli y el subsecretario Sergio Niz acompañaron la celebración con las y los integrantes de la Asociación de Taxis, el sindicato de peones y la cooperativa.

Vuoto aseguró que “estoy muy orgulloso de ser hijo de un tachero”, y dijo que “hemos hecho 140 obras, recuperamos el asfalto, el operativo invierno, compramos 220 vehículos para la Municipalidad y todos los días trabajamos para seguir transformando la ciudad”.

“Ser taxista no sólo es un oficio, sino una elección de vida y dije que sacaríamos las licencias por Carta Orgánica, me comprometí y cumplí como siempre lo hice con el sector. Vengo de la mejor familia, de la familia de taxis. Por eso hoy la idea es agasajarlos con hechos concretos, nosotros hacemos y vamos a traer siempre respuestas concretas. Hoy traemos un derecho que le habían quitado, ese título”.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis Fabián Lara manifestó que “hacía 17 años que no teníamos un agasajo y quiero agradecer al intendente Walter Vuoto y a su gestión”.

Agradeció también a la secretaria Yesica Garay, al secretario César Molina quien acompañó el desarrollo de la Convención Constituyente “y nos dio una mano muy grande, ya que pertenecía a Legal y Técnica de la Municipalidad” y extendió su agradecimiento al personal municipal. “No me quería olvidar de aquellos compañeros que se quedaron en el camino y que no pudieron llegar a esto hoy es una realidad, es un derecho que se nos había arrebatado”, dijo Lara. “Poder tener la tranquilidad en cuanto a lo económico y familiar, después de 10 años de laburo en la ciudad poniendo el lomo, y tener la posibilidad de continuar y que la licencia quede de una vez por todas en nuestra familia es un orgullo mínimo de nuestra comisión y de toda la gente que hizo posible esto”.

Finalmente Yesica Garay agradeció “a quien encabeza este proyecto político, nuestro querido amigo, compañero, nuestro intendente Walter Vuoto que sin él les puedo asegurar que nada de lo que hicimos hasta acá hubiera sido posible”.

“Walter es quien fábrica los sueños en la política y nos toca a nosotros, acá hay muchos compañeros y compañeras en la gestión, nos toca llevarlos adelante pero simplemente como un puente más de esta gran estructura”, dijo la Secretaria de Gobierno.

“Esto no fue magia, no cayó del cielo, no es que de golpe nos encontramos con los títulos en la mano, con la credencial de licencia de taxis, con las ocho unidades nuevas para la UISE y las 15 licencias de remises que entregamos la semana pasada.

Hubo alguien que nos encomendó este trabajo y fue el Intendente y está bueno recordarlo todo el tiempo porque no es lo mismo que haya una comisión como la que encabeza Fabián y que está el Chirola también y toda la comisión, que tiene su rol fundamental”.