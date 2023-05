“Vamos a seguir construyendo futuro. Tolhuin se lo merece”, dijo Harrington tras ganar nuevamente

El actual intendente y candidato a la reelección por Unidos Hacemos Futuro, Daniel Harrington se impuso ante el resto de los candidatos, con el 78% de las mesas escrutadas.

Hasta el momento, el candidato de Sol De Mayo, Claudio Queno, quedó en segundo lugar (con el 33,82% de los votos), seguido por Héctor Cristian Barella, de Juntos por el Cambio (con el 1,98%) y por último, Alejandrino Salva representante de Repúblicanos Unidos (con 1,95%).

En diálogo con Radio Provincia, Daniel Harrington compartió su alegría por el triunfo y expresó “estoy emocionado porque esta campaña fue muy linda para mi, porque entendí que el proyecto se va consolidando y la gente lo ratificó en las urnas”.

Por otro lado, en la publicación de sur 54, Harrington felicitó al gobernador Melella por la victoria en la provincia y expresó “Me alegra muchísimo el triunfo del Gobernador. Los primeros números que tenemos acá son impresionantes y eso quiere decir que unidos se puede construir futuro y realmente pone en hechos esto de que divididos perdemos todos”.

“Como les decía cada uno de los que me venía a abrazar, vamos a seguir construyendo futuro. Tolhuin se lo merece. Siempre se lo mereció y la verdad que me cansé de estar estancado, por eso me animé a encarar esto y a estar en el juicio de la gente y vamos a seguir construyendo con la misma convicción, con la misma fuerza, pero aún más, con mayor alegría, con mayor amor”, finalizó el Intendente.