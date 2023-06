La escuela provincial Nº 7 celebró su 50º aniversario

La Escuela Provincial Nº 7 “El Abrazo de Maipú” de la ciudad de Río Grande celebró este viernes su 50º Aniversario con un emotivo acto, el cual contó con la presencia de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Analía Cubino, el secretario de Educación, Pablo López Silva, el intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, el presidente del Concejo Deliberante, Raul Von Der Thusen, miembros del Centro de Veteranos de Malvinas, el Sr. Onofre Madero, impulsor del proyecto del actual edificio de la escuela, docentes y no docentes jubilados de dicha casa de estudio, como también ex alumnos.

En dicho acto, la ministra hizo entrega de una placa conmemorativa y presentes para la institución.

La directora, Elba Racedo, mencionó que “somos una escuela reconocida por la sociedad y he aquí la labor cumplida de los fundantes, de los que continuaron la obra y la gran responsabilidad de los que hoy estamos para mantener vivo ese prestigio. Somos maestros y maestras que abrazamos la niñez, una niñez cada vez más diversa que despierta nuestros talentos, nuestra creatividad, nuestros sentimientos y con delicadas pinceladas, delineamos su presente y su futuro. Feliz cumpleaños a todas y todos que hicieron y hacen día a día a la Escuela 7 El Abrazo de Maipú”.

La Escuela provincial N°7 “El abrazo de Maipú” se inauguró el 25 de mayo de 1973. Su nombre deviene debido a que en sus inmediaciones vivían muchas familias de nacionalidad chilena, por lo que resultó significativo reivindicar el gesto de dos próceres, Bernardo O´Higgins y José de San Martín durante la Batalla de Maipú del 5 de abril de 1818. Un gesto que reconocía a la vez el importante aporte migratorio de los hijos de Chile en el crecimiento de la ciudad. Su primera directora fue Diana Cotorruelo de Havelka.

Hoy ofrecer la jornada ampliada de 7 horas diarias, siendo una de las primeras escuelas de la provincia en incorporarla.

La ministra Cubino agradeció la presencia de los presentes y recordó su paso por dicha institución, ya que se egresó de la misma en el año 1986.

“Me es imposible no hablar de mi paso por esta escuela, hay cosas que uno no puede olvidar, como el aroma que aún permanece, ni a quienes fueron de inspiración y a mí me inspiraron mucho en esta escuela para amar la educación, y hay dos docentes que quizás recuerden, y que hicieron que yo pueda pensar la escuela más allá de las paredes, Nini Bernardello a quien tuve en plástica y al profe Chenú que hoy no están acá, pero están en el corazón de todos nosotros”.

“Quienes hemos pasado por la escuela estatal, tenemos una enseñanza y una tarea que replicar y que hacer todos los días para que siga habiendo una gran calidad educativa como lo tiene esta escuela, por eso, mi mayor deseo es que muchas escuelas se inspiren en esta, en su historia de sacrificio, felicidades, de penas, pero de grandes conquistas que hoy vemos en estos estudiantes” remarcó Cubino y agregó que “en este gimnasio jugábamos muchos vecinos y vecinas y hoy nos hemos encontrado aquí, siendo docentes. Estos docentes han calado profundo en esta idea de que la escuela construye democracia, que no hay un país democrático sin escuela, sin la posibilidad de igualar todas las condiciones que a veces quienes venimos de las raíces más pobres, podamos alcanzar nuestros objetivos, pasar por escuelas que nos abracen profundamente y que nos contengan para toda la vida como lo hace esta escuela, así que mi más sentido agradecimiento a todas y todos. Muchas gracias y a seguir abrazando la infancia” concluyó.

Como parte del festejo, las y los estudiantes realizaron el tradicional Pericón Nacional, para más tarde terminar con la torta y el feliz cumpleaños y compartir un cátering entre todos los presentes.