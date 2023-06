Castiglione informó las gestiones que realiza para solucionar la situación de los transportistas y los pagos a TABSA

La Ministra de Producción y Ambiente de la Provincia, Sonia Castiglione, se refirió a las gestiones que se están llevando adelante para solucionar la situación de las empresas transportistas y los pagos a TABSA por el cruce de camiones hacia la isla.

En este sentido, sostuvo que “si bien uno entiende el contexto en que sido sancionada esta norma de hacer un trámite de aprobación de los pagos a los fletes internacionales porque eso conlleva salida de dólares del país, la realidad es que la consideración básica y es el planteo que se hizo y que se está trabajando desde una cuestión normativa tiene que ver con que la situación de Tierra del Fuego no es la situación general para la cual fue fue generada esta norma. Nosotros tenemos un cruce permanente de mercadería, de alimentos, insumos médicos y demás, más allá del tema de industria que también está planteado”.

“En ese contexto es donde estamos trabajando con el presidente del Banco Tierra del Fuego, Miguel Peirano, con el Banco Central y con el Ministerio de Economía de la Nación para establecer algún tipo de excepción a esa norma para recuperar la dinámica que tenía la liberación de divisas para el pago de este tipo de flete a la empresa chilena”, indicó.

En este sentido, la funcionaria dijo que “nuestra situación no tiene que ver con con fletes de importaciones o de exportaciones, sino de tránsito de territorio argentino a territorio argentino. Esto amerita para nosotros una excepción y es el planteo que hemos hecho. Desde el inicio tuvimos comunicación con la Cámara de Comercio de Río Grande, con la Cámara de Transportistas, también con Cancillería. El abordaje ha sido por varias vías y en este momento nos encontramos esperando la respuesta de Nación”.

Respecto a las críticas mediáticas de dirigentes de la oposición durante los últimos días por esta situación, Castiglione consideró que “la verdad es que en el país hay problemas y eso lo sabemos todos, pero ante cada situación hay que ir tratando de poner palabra, trabajo, compromiso y soluciones. La crítica por la crítica misma a la que nos tienen acostumbrados estos candidatos no sirve para nada. Cuando tuvieron su oportunidad realmente no solucionaron absolutamente nada, sino que profundizaron muchísimas de las situaciones que perjudicaron la Tierra del Fuego. Yo le diría a la gente que ponga en perspectiva las palabras de esta gente, porque es muy fácil desde lo discursivo sacar una nota en un medio cualquiera. Ahora la verdad es que después hay que estar en la gestión y demostrar que hacés las cosas, cómo gestionás y cuál es tu acción. Y ellos cuando estuvieron tuvieron la oportunidad no hicieron absolutamente nada en beneficio de Tierra del Fuego y sus habitantes”.

“Este tipo de gente está en un lugar de mucha comodidad, donde simplemente necesitan un micrófono, un diario, una red social que les dé el espacio para decir cosas que, la verdad, no aportan nada. El diagnóstico que puedan llegar a hacer ya lo tenemos. Las acciones para solucionar las cosas las estamos llevando adelante, los diálogos los estamos llevando adelante y nosotros sí estamos trabajando como corresponde para lograr un resultado beneficioso para todos”, concluyó.