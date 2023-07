La Feria de arte, ciencia y tecnología concretó su fecha en Ushuaia

La Feria de arte, ciencia y tecnología concretó su fecha en la capital fueguina, con la presentación de más de 30 estands presentados por diversas instituciones educativas de la ciudad, desde nivel inicial a educación superior.

La Presidenta de la Legislatura, vicegobernadora Mónica Urquiza, acompañó a las y los estudiantes y los equipos docentes, y conoció detalles de las propuestas que formaron parte de la instancia provincial de la Feria.

Se desarrolló hoy en la capital, recibió las propuestas que fueron visitadas por diversas instituciones y organismos. Asi, en las primeras horas de la tarde, la Dirección Provincial de Manejo del Fuego (DPMF) brindó una charla sobre las diversas tareas que realizan para proteger el ambiente fueguino, en especial los bosques nativos.

Luego de las presentaciones y evaluaciones, las instituciones educativas serán parte de la elección de las mejores propuestas para ser parte de la versión nacional, que se concretará en septiembre próximo.

En la ocasión participaron los estands: “Yo te cuido lobito” y “Proyectores del bosque” (Jardín N° 7); “¡Juguemos a ser científicos!” (Jardín “La nueva casita de todos”); “Mi basura, mi tesoro” (Jardín N° 20); “¿Sabías que nuestra provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur?” (Jardín N° 14); “Los vigilantes de la noche y el día” (Jardín N° 2); “Los Secretos del Tomate”, “Menú a la carta”, “Superhéroes y superheroínas de la educación vial” y “Para temblar de miedo” (Escuela N° 22); “Flatuciencia 2 con aroma a una visión integral» (Escuela N° 1); “Un año con y sin árboles/A year with and without tres” (Escuela N° 38); “Un largo viaje” (Escuela N° 34); “Entre manos” (Colegio del Sur); “Contaminación General en Ushuaia” (EMEI); “Bioetanol con cascara de banana” y “Clasificador/ reciclador de Tapas de colores” y “Green Rain” (Colegio del Sur secundario); “La ciencia de ir a Marte”, “Ciencia y cocina” y “Senderos diversos” (Julio Verne); “El capitán y su lechuza” (Escuela Rural N°6 Provincia de Entre Ríos, Anexo Puerto Almanza 44 Héroes del ARA San Juan); “Sistema de semáforo inteligente” (Colegio Técnico Olga B. de Arko); “Voces de la tierra. La Horticultura Fueguina como Patrimonio vivo” y “Los costos de la construcción” (CENT Nº 11); “¿Quiénes somos y de dónde venimos? Un enfoque desde la historia de las ciencias para pensar el origen de la vida con estudiantes” (IPES Florentino Ameghino); “Cannabis-K” (Escuela Especial N° 1); “Bestia de Fuego” (CAAD); “A que jugaban los niños en la época colonial” (Jardín N° 8 Caminito de colores Jardín N° 24 Valle Andorra y Escuela N° 22 Bahía Golondrina); “Figuras y monocristales” (Colegio Técnico OBA) y “Club de Ciencias 687″ (Colegio Técnico «Antonio Martin Marte»).

Días previos, la Legislatura fueguina había recibido en Presidencia, la visita de alumnas y alumnos junto a sus docentes, quienes presentaron a la Vicegobernadora los trabajos para la Feria. También, la legisladora Liliana Martínez Allende y Emmanuel Trentino, visitaron la sede del CAAD, donde les detallaron los alcances del proyecto Bestia de Fuego, referido a los incendios forestales en los bosques nativos fueguinos.