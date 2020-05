Anuncian lanzamiento de plataforma de monitoreo de planes operativos provinciales

Fue durante el encuentro del Consejo Federal de Salud, realizado este miércoles, del que participó la ministra Judit Di Giglio e integrantes de su gabinete. También se planteó el lanzamiento de una plataforma de Telesalud, que permitirá la entrevista de cualquier paciente con el profesional, sin la necesidad del aspecto presencial”. Además se anunciaron cambios en materia de diagnóstico de COVID-19, con prácticas menos invasivas.

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, participó –este miércoles, junto a integrantes de su gabinete- de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) que fue presidido por el titular de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García.

En esta oportunidad, entre los temas abordados figuró el próximo lanzamiento, por parte de Nación, de una plataforma de monitoreo de planes operativos provinciales, para que todas las acciones encaradas por las provincias, en el marco de esta pandemia, se van cargando para que Nación pueda hacer un monitoreo exhaustivo de las tareas que se realizan.

Tras señalar que el encuentro “fue muy interesante, porque permitió ir conociendo la realidad de todas las provincias intervinientes”, la directora provincial de Gestión Territorial del Ministerio de Salud, María Rosa Chiabrando, ponderó la importancia de contar con dicha plataforma, porque contemplará “un montón de herramientas que pueden utilizar las provincias, como manuales operativos, de redes de salud, telerevistas para Enfermería de áreas críticas, entre otras”.

Consultas virtuales

La funcionaria observó que “otra de los puntos interesantes de los que se habló en esta reunión es la relacionada con una plataforma de Telesalud, que también se va a implementar en estos días, y que permitirá la entrevista de cualquier paciente con el profesional, sin la necesidad del aspecto presencial”.

“Esto es sumamente importante en estos tiempos”, valoró la doctora Chiabrando, quien remarcó la necesidad de que “esta situación de emergencia que nos genera el COVID-19 no nos impacte después por el hecho de no haber hecho los controles y el seguimiento de situaciones de enfermedad que el día de mañana nos pongan en riesgo, como situación sanitaria general, no solo por el coronavirus”.

La idea, dijo, es “ir integrando esto que nos impactó tanto, por la pandemia, con la realidad sanitaria habitual” de manera de “no dejar sin controles sanitarios a la gente”, más allá de aclarar que “desde el Ministerio de Tierra del Fuego estamos haciendo todo un trabajo como para lograr una nueva normalidad, porque después de esto nada va a ser igual para nadie”.

Incorporación de tecnología innovadora

Por otro lado comentó que el ministro Ginés González García anunció que “en dos o tres semanas estarán llegando equipos de tecnología innovadora para realizar PCR en tiempo real, de manera que podamos hacer el diagnósticos de COVID-19 más rápidos”, cosa que “nos entusiasmó mucho”.

Otro de los aspectos salientes del encuentro fue la comunicación del Ministro de Salud de la Nación que el Instituto Malbrán está trabajando fuertemente en la posibilidad de hacer diagnósticos de COVID-19 a través de la saliva, en lugar del hisopado que se realiza en el fondo de las fosas nasales; “cosa que sería importante porque es una práctica mucho menos invasiva y sin necesidad de hisopos, que además es un insumo que está escaseando”.

Tras anotar que la efectividad del diagnóstico por saliva “tiene la misma efectividad” que la que se realiza con hisopos, Chiabrando agregó la ventaja de que “también permitiría una lectura en tiempo real”.

Aclaró que se trata de “equipamiento muy caro, que va a estar disponible para las provincias en un plazo que va de dos a tres semanas”.

La profesional comentó que como en algunos lugares del país están teniendo situaciones de crisis en determinados barrios vulnerables, en situaciones de encierro o en áreas menos favorecidas, se ha implementado otra plataforma, denominada ‘Detectar’, para apoyar a las provincias que así lo necesiten, con el propósito de encarar en esos puntos acciones más concretas y específicas, como la búsqueda, casa por casa, de casos sospechosos, con testeos masivos”.