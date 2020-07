Barrio Akar: “estamos mediando para resolver cuestiones históricas”, afirmó Castillo

La titular de Obras Públicas mantuvo un encuentro con vecinos del lugar y con la urbanizadora a fin de brindar una solución a la falta de servicios básicos.



La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, mantuvo un encuentro con los vecinos del Barrio AKAR de Ushuaia, a fin de avanzar en una solución a la falta de provisión de servicios por la que atraviesan 150 familias.

En el lugar, la urbanizadora Grupo G7 concretó las redes de agua y cloaca, sin embargo hay ausencia de ese recurso en muchos lotes. A ello se suma que las pruebas realizadas por la DPOSS arrojaron que la misma no circula en todas las redes de manera potable, suponiendo alguna interferencia de una manguera que trae agua cruda de algún lado.

Al respecto Castillo explicó que a ello se suma “la falta de la estación elevadora de cloaca para poder desagotar los efluentes y que estaba en proyecto original de la DPOSS”.

Además “el Gobierno a través de Obras Públicas licitó a fin de año las redes de gas y no se puede llevar adelante la obra porque no hay mensura aprobada”.



En este sentido, funcionarios del ministerio mantuvieron un encuentro previo con los urbanizadores “quienes afirman tener toda la documentación y se les pidió que la presenten. Se trata de la recepción de las redes por parte de la gestión anterior de agua y cloaca y la mensura aprobada que no consta ni a los vecinos ni al Poder Ejecutivo” indicó la titular de Obras Públicas.

Finalizados los encuentros, ambas partes se comprometieron con la DPOSS a realizar un testeo de pozos y el descubierto de cañerías en algunos puntos para poder corroborar esa situación.

“Estamos mediando para tratar de resolver cuestiones que son históricas, que los vecinos plantean en esta necesidad de tener agua cuando ellos pagaron la tierra” finalizó Castillo.