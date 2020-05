Crisis del comercio: «El reclamo del sábado hay que escucharlo»

El legislador radical Federico Sciurano se refirió a los pedidos de los comerciantes y a la demanda del sector en toda la provincia. El día sábado se realizó un reclamo en Río Grande. “Los números que presentan indican que de 500 comercios sólo 200 pudieron retomar la actividad y menos de 12 fueron los que accedieron a créditos o ayudas”, afirmó. “Hace más de 50 días que la provincia tiene un parate económico total. Entendemos que los motivos son aceptables, que se gestionó muy bien la parte sanitaria, pero no se puede seguir ignorando al sector privado, que da trabajo a 40 mil personas en la provincia y mucho menos verlo como un enemigo. De esta crisis se sale trabajando en conjunto, no generando antagonismos”, dijo el legislador. Sciurano hizo referencia al reclamo público que se realizó en Río Grande el sábado y dijo que “lo que piden es ser escuchados y tener respuestas rápidas acorde a sus necesidades, que son muchas y urgentes”. “Lo que está en juego es el sector productivo y comercial de Tierra del Fuego, si no escuchamos en unos meses vamos a querer volver el tiempo atrás para tomar medidas que deberíamos estar discutiendo ahora”, finalizó.