Francisco Amador irá a juicio: “Creo que fue Amador, pero quiero que en el juicio surja la verdad”,dijo Patricia

Desde la ciudad entrerriana de Federación, donde vive actualmente, Patricia Zapata, mamá de Marianela Rago Zapata, hizo una evaluación de los diez años que el caso lleva sin una resolución y de lo que espera que suceda en un juicio oral que aún no tiene fecha de inicio.

“A mí no me parece tanto tiempo, la pérdida de Marian la vivo todos los días. Son 10 años pero veo las fotos y sus cosas y todavía no puedo creer que no vuelva, que ya no esté”, afirmó.

“Estoy esperando la fecha de juicio y que ahí surja la verdad. Yo sé que las pruebas que hay no son contundentes, pero yo sigo convencida de que fue Amador”, sostuvo la madre de la víctima.

No obstante, Zapata reconoció que más allá de que como madre sienta en su “corazón” que el ex novio de su hija fue el asesino, ella puede “estar equivocada” y que no quiere una condena sin evidencias.

“La Justicia tiene que ser justa y cuando alguien encarcela a alguien es porque tiene todas las armas para decir que fue él. Si no las tenemos, tampoco quiero que vaya preso, ¿para qué?, si no, no está la verdad”, afirmó.

Sobre la posibilidad de un autor aún no identificado, Zapata dijo: “Yo no puedo creer que haya sido alguien al que Marian le abrió la puerta, que estuvieron charlando y que ni yo ni nadie de las amistades de mi hija pueda conocerlo. Y que la mató, se fue y nunca nadie supo más nada”.

“Yo me vine a vivir a Federación, Entre Ríos, para encontrar un poco de paz. Pero no es fácil, tengo mucha tristeza. Sigo en la lucha y en el juicio se verá qué es lo que pasa. Mi hija no vuelve más y todo lo que era ella ya no está”, concluyó.

Francisco Amador irá a juicio acusado del delito de “homicidio simple”

Marianela Rago Zapata fue degollada y encontrada con 23 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, en el barrio porteño de Balvanera, en el año 2010. Francisco Amador, irá a juicio pese a que a lo largo de la investigación fue sobreseído cinco veces. Se lo acusa del delito de “homicidio simple” -con pena de 8 a 25 años de prisión-, ya que la figura del “femicidio” recién se incorporó al Código Penal a partir de 2013.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el debate que tendrá como acusado a Amador (33) se realizará ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29, integrado por los jueces Rodolfo Goerner, Juan María Ramos Padilla y María Cecilia Maiza.

Este año el TOC 29 debía proveer la prueba propuesta por las partes y fijar una fecha de debate, pero todo quedó demorado a raíz de la parálisis judicial por la pandemia del coronavirus.

La acusación estará a cargo del fiscal general Sandro Abraldes -uno de los que en 2015 logró la prisión perpetua del portero Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson-, quien ya actuó en la causa en las apelaciones ante la Cámara de Crimen.

En base a prueba indiciaria y antecedentes de violencia y maltrato que hubo en la pareja, Abraldes intentará llegar a una condena y defender en el juicio la convicción que siempre tuvo la fiscal de instrucción de la causa, Marcela Sánchez, respecto a que Amador fue el asesino.

La madre de Marianela, Patricia Zapata, estará representada como querellante por la abogada Verónica Cicchi, mientras que el acusado Amador será defendido por el abogado Luis Ricca.

Fuente; Provincia 23