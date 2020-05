La matriz productiva es posible y quedó demostrado con “la producción de respiradores”

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hizo referencia al inicio de la producción de respiradores artificiales por parte del grupo Mirgor, asegurando que “tenemos que estar orgullosos de que una industria fueguina haya tomado esta decisión” y manifestó que “este es un ejemplo de que la ampliación de la matriz productiva es posible”.

“Cuando comenzó la pandemia los representantes de la empresa se comunicaron con nosotros y manifestaron el deseo y la posibilidad de hacer respiradores. A la vez había un grupo de técnicos del gobierno con gente del hospital y de la faz privada que estaban con la misma iniciativa. Así fue que nos pusimos en contacto con el Ministro del Interior, Wado de Pedro, con el Ministro de Salud Ginés González y con el Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas quienes tuvieron toda la predisposición para que esto se lleve adelante”, comentó el mandatario.

Asimismo, Melella destacó que “la gente de Mirgor fue haciendo un gran trabajo en silencio y ahora ya empiezan a producir. Es una iniciativa loable para nuestra industria”.

“Esto es una gran demostración para el resto del país donde muchas veces se habla mal de la industria fueguina. Acá hubo un gran desarrollo tecnológico que evidencia que la industria de Tierra del Fuego ante una necesidad de emergencia nacional es capaz de entregar lo mejor de sí”, aseguró el mandatario.

Finalmente, el Gobernador reiteró la decisión política de ampliar la matriz productiva de la provincia. “Antes de la pandemia nosotros habíamos empezado a trabajar desde nuestro Ministerio de Producción y Ambiente con el Ministro Kulfas en la extensión del subrégimen de promoción. Uno de los rubros que veíamos factible es el de la producción de equipos relacionados a la salud y a la medicina que no se estén produciendo en otras partes del país. Esta es una primera experiencia que si bien es solamente para esta ocasión particular porque no está dentro de las actividades promocionadas, es una buena señal de que la ampliación de la matriz productiva es posible”.

“Nosotros venimos trabajando para el día después de la pandemia. La ampliación de la matriz productiva es una decisión política y este es un ejemplo de que se puede lograr”, concluyó.