La ministra de Educación de la provincia dijo que “el año no está perdido”

Durante la nota que se realizó en el programa Info 3 Noticias, Cubino destacó el trabajo que se esta llevando adelante a nivel federal y subrayó “el profundo acompañamiento que tenemos en este momento desde el Gobierno Nacional en esta situación muy compleja que atravesamos”.

“La consulta y la mirada sobre el territorio de los equipos nacionales son permanentes y estamos todos preocupados y trabajando en conjunto pensando las mejores estrategias con la docencia, las familias y los chicos y las chicas para que puedan recibir los contenidos”, indicó.

En este sentido, la funcionaria recalcó que “se están llevando adelante acciones en todos los sentidos. Somos concientes de la gran desigualdad que existe en el acceso a las tecnologías, por lo que además de la plataforma virtual recibimos cuadernillos desde nación que estamos repartiendo a las familias que no tienen computadoras o no pueden disponer de un teléfono celular. También muchas familias tienen equipos de Conectar Igualdad que se están desbloqueando y reconectando para que puedan acceder a los contenidos. Nos estamos ocupando asimismo de que las escuelas rurales reciban todo el material que necesitan”.

“Ha habido además una gran gestión del Ministerio de Educación de la Nación con ENACOM y con las compañías telefónicas para garantizar la conectividad de los teléfonos con los que se accede a las plataformas educativas. Las visitas a nuestro portal Aprendo en Casa son realizadas casi en el 70% de los casos a través de teléfonos, por lo que es muy importante que puedan usar los datos para este fin”, agregó.

La ministra aseguró al mismo tiempo que “es muy importante sostener el vínculo social. Lo pedagógico es social y nuestro vínculo con los chicos y las chicas es fundamental y prioritario en este momento. Por eso no estamos haciendo foco en cuestiones como la evaluación. Es un momento en que la escuela debe acompañar a las familias desde otro lugar”.

Finalmente, Cubino dijo que “hay que destacar el gran trabajo que esta haciendo la docencia fueguina desde el día uno con mucho compromiso. Tenemos que tener en cuenta que los docentes también están en cuarentena junto a sus familias y están haciendo un gran esfuerzo. Sabemos las dificultades que se han suscitado respecto a sus reclamos que son justos, pero aún así han mantenido un enorme compromiso y en estos días mantendremos reuniones con el sindicato para continuar buscando soluciones a esta situación que es muy difícil para todos”.

“Estamos trabajando con los equipos nacionales y provinciales para el momento en que volvamos al aula, pensando en unidades pedagógicas y en estrategias para retomar las actividades cuando esto ocurra. También estamos delineando acciones de fortalecimiento para chicos y chicas que egresan de la escuela secundaria porque son los que terminan la escuela. El año no está perdido, podemos repensar estrategias”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, subrayó entre otras cosas que “trabajamos constantemente de manera conjunta con la provincia frente a estos impensados y enormes desafíos que tenemos todos los argentinos y las argentinas”.