Ley de Emergencia: “El acompañamiento será para sectores que no pueden acceder al sistema financiero formal”

Así lo aseguró la Ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione tras la aprobación de la ley de emergencia presentada por el Poder Ejecutivo. Además destacó que ya se están diseñando las líneas de créditos y subsidios ajustadas a los diferentes sectores.

La Ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Sonia Castiglione, habló sobre la aprobación de la ley de emergencia presentado por el ejecutivo en la Legislatura y señaló: “estamos agradecidos a los legisladores por el trabajo arduo y que por unanimidad aprobaron el proyecto de ley que es importante para todos. Es la primera vez que se sanciona una ley de emergencia sin ajuste, sino todo lo contrario”.

Y destacó: “vamos a dimensionar la importancia de esta ley cuando ya tengamos un recorrido hecho así como sucedió con la decisión de comenzar la cuarentena cuando todavía en el resto del país esta medida no se había tomado”.

“El acompañamiento que podremos profundizar a partir de esta nueva norma será para sectores que no pueden acceder al sistema financiero formal. La ayuda será para autónomos y monotributistas de todas las categorías, tanto personas humanas como jurídicas, incluido el emprendedurismo que aún no está en el marco formal y no pueden ingresar al sistema financiero tradicional. Respecto a lo que ya venimos trabajando desde el comienzo de la cuarentena, estamos ajustándonos lo más posible al contexto en términos administrativos pero lo que ha sucedido en estos últimos 60 días es que las personas no tenían sus papeles al día como por ejemplo el comprobante de CBU. Pero al día de hoy llevamos más del 60% de las solicitudes abonadas”, precisó Castiglione.

Y subrayó: “estamos diseñando líneas distintas ajustadas a los diferentes sectores. El equipo del ministerio está preparando las distintas alternativas para analizarlas en forma conjunta este fin de semana con el banco y con el Ministerio de Economía para que la semana que viene tengamos todo listo junto con la reglamentación”.