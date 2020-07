El Jefe de Infectología del Hospital Regional Ushuaia y miembro del COE provincial, Leandro Ballatore, explicó la situación de los siete tripulantes de un barco pesquero diagnosticados con Covid-19 positivo, circunstancia que aún está siendo investigada para conocer el nexo epidemiológico que produjo el contagio.

En este sentido, indicó que “tenemos que analizar bien cuándo empezó el primer paciente con síntomas para poder unirlo con el nexo epidemiológico y saber qué fue lo que ocurrió”.

“Los tripulantes del barco hicieron 14 días de aislamiento en un hotel de Ushuaia durante los cuales creemos no tuvieron contacto alguno con personas de la ciudad y luego estuvieron 35 días navegando. Incluso antes de venir a la provincia se les hizo un hisopado en Buenos Aires por política de la empresa que los trae y el resultado fue negativo. Además, durante el período que estuvieron acá no teníamos casos circulando en la provincia, por lo cual creemos que no hay un nexo con la población de Ushuaia”, comentó.

Asimismo, el profesional subrayó que “es un caso que escapa a toda la descripción que aparece en las publicaciones, porque un período de incubación tan prolongado no está descripto en ningún lado. No podemos explicar todavía cómo a casi 30 días de navegación aparecen los síntomas en algunos tripulantes. Es algo llamativo pero estamos manejando cinco hipótesis que tenemos que terminar de evaluar para establecer qué es lo que ocurrió”.

“Nos estamos focalizando en el resto de la tripulación para determinar si hay algunos otros casos que cursaron la enfermedad de manera asintomática. Hay mucho por evaluar y estamos dando los primeros pasos, porque esto requiere un análisis hacia atrás, incluso revisaremos el libro de registros médicos hasta el mes de marzo para evaluar todos los eventos que fueron registrándose y entender más la situación”, agregó.

Finalmente, Ballatore recalcó que “nosotros siempre mantuvimos y reiteramos la recomendación a la población de utilizar barbijo. Si bien se realizó la apertura de las actividades sociales y económicas se sigue recomendando fuertemente distanciamiento social y uso de barbijo o tapaboca. Son las únicas medidas que han demostrado reducir la transmisión del virus entre las personas. Es importante que la gente entienda que no hace falta más que cumplir estas medidas junto a la higiene periódica. Si volvemos a retomar esas prácticas como lo veníamos haciendo tempranamente cuando tuvimos el pico de casos en la provincia que pudimos cortar en ese momento, vamos a seguir limitando los contagios”.

“No vamos a evitar que el virus entre porque esto es imposible de lograr, pero sí podemos rápidamente bloquearlo e impedir tener una situación como tienen otras provincias del país. Estamos tomando todas las medidas para que no haya circulación comunitaria del virus y limitar los casos”, concluyó.