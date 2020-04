«Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad», dijo el Presidente Alberto Fernández quien se mostró a favor de las libertades restringidas con dispositivos electrónicos para controlar a los detenidos fuera de las cárceles.

En consonancia al pedido realizado a nivel nacional, el abogado Francisco Giménez de Río Grande fue contundente al decir que «no se puede estar a favor de la liberación masiva de presos, porque nos estamos olvidando de las víctimas de los delitos», y responsabilizó a una corriente ideológica que victimiza a los delincuentes en el contexto de la pandemia.

Giménez informó que en «Gran Buenos Aires hay 50 mil presos y en el país 80 mil, aproximadamente la mitad de los cuales no tiene condena firma, en una situación de superpoblación carcelaria».

«Esta realidad a nivel país no se traslada a Tierra del Fuego. En nuestra provincia el porcentaje sin condena no es tan alto, la condena firme se da en alrededor de un año que es un tiempo mucho menor que en el resto del país, casi no hay prisión preventiva. Por otro lado, las condiciones carcelarias no son las mismas que en Buenos Aires, acá la realidad es otra. Aunque haya superpoblación carcelaria, existe un acceso a la sanidad inmediata y las condiciones son mejores». «No hay más de 300 personas privadas de la libertad en la provincia», agregó.

«Los jueces de Tierra del Fuego tienen mayor responsabilidad, y mayor compromiso social por eso no creo que se vivan experiencias como en otros lugares».

Sobre las decisiones de prisión domiciliaria, Giménez dijo que «no hubo regla general, cada juez debe atender las causas particulares. Hay que bajar la generalidad a cada uno de los casos, el problema es el concepto ideologizado de la prisión, de los que dicen que el sistema penal es un sistema de opresión, no ven gente condenada por delitos concretos. No hay que ver a los presos como masa sino las individualidades y particularidades».

«Cuando se da prisión domiciliaria se lleva a cabo un informe social para constatar dónde va a vivir, quienes viven en ese lugar y qué circunstancias se dan, quién va a ser el cuidador».

Para finalizar, expresó que «una prisión domiciliaria es bajo juramento de la persona de cumplir las reglas de conductas, se tiene en cuenta el delito y el tiempo de condena». Fuente. SUR 54