“Presentamos en el COE otro protocolo para avanzar en la flexibilización de nuevas actividades deportivas al aire libre”

Así lo manifestó el secretario de Deporte de la provincia, Carlos Turdó, al hablar sobre el regreso de las actividades y disciplinas deportivas al aire libre, así como también el deporte motor y las actividades de montaña como el trekking.

Además, hizo referencia a la reapertura de los gimnasios privados y los protocolos sanitarios que se tienen en cuenta para poder continuar las actividades. Dijo que la confección de los mismos se hizo teniendo en cuenta múltiples factores en conjunto con los propietarios.

Con respecto a esto, subrayó que “trabajamos junto con los Municipios, los equipos técnicos de cada área, los propietarios, todos participamos en la confección de un protocolo que pudiera ser ejecutable. Se tuvieron en cuenta cosas esenciales básicas, aplicables, pero que también garanticen las medidas sanitarias”.

“Se habilitó una persona cada diez metros cuadrados con un tope máximo de 20 por establecimiento por sala”, detalló sobre las especificidades del protocolo y continuó: “en un principio nos vamos a encontrar con una reducción en la cantidad de personas para garantizar el distanciamiento de 2 metros. Además, no se pueden compartir elementos, se hace la desinfección de cada elemento que se haya utilizado cada usuario, al ingreso hay una desinfección de pies, rociadores para limpieza de manos, la circulación es con uso de tapabocas a excepción del momento en el que se realiza el ejercicio físico”.

En esta línea, agregó que “tenemos los tachos de basura, que tienen que estar a disposición sin una tapa, para evitar el contacto, la cartelería explicativa, capacitación de todo el personal del gimnasio para saber cómo trabajar y las medidas de seguridad que se tienen que tener en cuenta durante el día. Tiene que haber una diferencia horaria entre el que egresa e ingresa para que no se acumule gente. Las edades son a partir de los 14 años, no menores. No están habilitadas las duchas y el ingreso al baño es de a uno, para que no haya contacto tampoco en esos lugares”.

En relación a los clubes deportivos, señaló que “en los gimnasios de clubes lo mismo, pueden volver a sus espacios, haciendo las actividades adaptadas al protocolo. Es una primera instancia en la cual no tiene que haber contacto, se tiene que mantener el distanciamiento y evitar compartir elementos. Por ende, las disciplinas de conjunto no van a poder realizarse pero sí utilizar productivamente sus horarios”.

Con respecto a los gimnasios públicos, explicó que “hasta el momento no están habilitados, porque están dispuestos para la emergencia sanitaria. La mayoría de los gimnasios están ocupados con actividades de Desarrollo Humano, incluso hasta los municipales están con actividades sanitarias”.

Finalmente, comentó que “los gimnasios públicos pueden ser un paso siguiente” e informó que “ya presentamos en el COE otro protocolo para que vuelvan todas las actividades al aire libre en general, todos los deportes, los que son de conjunto puedan ir a sus predios, a las canchas y puedan realizar sus entrenamientos, con los mismos protocolos de los gimnasios. Lo mismo con el deporte motor”.