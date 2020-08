Profesionales del HRU y la Clínica San Jorge avanzan en los estudios sobre el uso de plasma en pacientes covid positivo

No obstante, el Jefe de Infectología del Hospital Regional Ushuaia y miembro del COE, doctor Leandro Ballatore, recordó que el uso de Plasma en pacientes con COVID 19 está en etapa experimental y que aún no está científicamente comprobada su efectividad.



El Jefe de Infectología del Hospital Regional Ushuaia y miembro del COE, doctor Leandro Ballatore, se refirió al uso de plasma en pacientes Covid-19 positivos y recordó que “no hay comunicación del Ministerio de Salud Nacional o de ningún organismo internacional que valide el uso de plasma como tratamiento. Actualmente se encuentra en una fase de investigación para determinar beneficios”, explicó.

El infectólogo integrante del Comité Operativo de Emergencias de la Provincia indicó asimismo que en Tierra del Fuego “se está trabajando en conjunto con especialistas del sector privado para avanzar en la posible implementación”.

Hasta el momento, “no hubo en la provincia ningún médico que haya requerido plasma para un paciente” debido a que ninguno “cumplió con los criterios médicos básicos necesarios que estamos adoptando en el protocolo que realizamos con los especialistas de la Clínica San Jorge”.

Cabe destacar que si bien aún se está analizando internacionalmente su efectividad para pacientes Covid “sí se determinó que no es perjudicial”.

En este sentido, explicó que “por orientación del Ministerio de Salud de la Nación, estamos solicitando la subrogación al Comité de Ética en investigación de otras provincias para que podamos comenzar a implementarlo”.

Ballatore indicó que, “de todas maneras, esto es un estudio experimental y no un tratamiento” y recalcó que su uso es “determinación del médico tratante”, ya que al no estar comprobado que se eficiente para la patología “se usa algo como última salida pese a que no esté probado que sea beneficioso”.

Por ultimo aseguró que “continuaremos avanzando en el trabajo conjunto para poder acceder a esta posibilidad para todos los fueguinos que lo necesiten”.