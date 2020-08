Río Grande vuelve a la fase 1: Se suspenden por completo la movilidad urbana y toda actividad pública y privada

“Estamos viviendo una situación difícil en la ciudad de Río Grande a raíz de un nuevo pico de contagios que vuelve a encender las señales de alarmas y que demanda respuestas y reacciones inmediatas, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en su conjunto. Cada uno de nosotros debemos asumir nuestras responsabilidades por el bien de todos”, dijo el gobernador Melella.

“Lo hemos escuchado el viernes a nuestro presidente Alberto Fernández y sabemos que lo que hoy estamos viviendo en Río Grande también se están dando en otras regiones del país”, referenció.

“Esta pandemia no nos está dando tregua; el virus continúa entre nosotros. Sin embargo ya tenemos la experiencia de lo vivido y hecho en Ushuaia para poder aplicar en Río Grande y mejorar todas las acciones realizadas”, auguró.

En tal sentido, sostuvo que “si nos relajamos, si no extremamos los cuidados, si pretendemos llevar la vida que llevábamos hasta inicios de marzo, los contagios se multiplican y con ellos el drama de quien se enferma, de sus familias, de sus amigos. Estamos frente al drama de la vida y la muerte. No es un eufemismo”.

“Hemos podido determinar que de la totalidad de los casos de Río Grande, aproximadamente el 80% se contagió en encuentros sociales sin respetar las precauciones, y el 20% restante por contacto estrecho con quienes estuvieron en un encuentro social sin precauciones”, recalcó.

“Todos los casos responden a cierto relajamiento por parte de las autoridades y de la ciudadanía. Hubo encuentros sociales, no se respetó el distanciamiento ni el uso del barbijo casero ni las medidas de higiene. Nos desentendimos de los protocolos”, lamentó Melella.

“Pero no solo han sido los vecinos: también el Estado relajó sus controles. En un afán por reactivar la economía, personal que estaba destinado a control fue destinado a distintas acciones de gobierno. Por eso todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Pero todos también debemos capitalizar nuestros errores”, insistió.



“Hago mías las palabras de nuestro presidente Alberto Fernández, quien nos pidió no contagiarnos y no contagiar. Cuidémonos entre todos porque la pandemia lejos está de haber disminuido”, reiteró Melella.

“Si cada uno de nosotros se queda en su casa, acata las medidas de higiene y seguridad y actúa solidariamente, vamos a superar este panorama complicado que hoy estamos atravesando”, por eso apeló “una vez más, al esfuerzo y solidaridad de cada uno de los fueguinos y fueguinas”.

“Vamos a adherir al decreto nacional que va a prohibir todos los encuentros sociales, las actividades deportivas grupales y los encuentros religiosos. Si se llegara a demorar la publicación del decreto, a partir del las 00 horas de este lunes estas medidas quedarán prohibidas en nuestra provincia”, confirmó el Gobernador.

El mandatario agradeció “a los Municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin; a los trabajadores de la Salud, a los efectivos de las fuerzas de Seguridad; a todos los servidores públicos que están trabajando incansablemente en esta pandemia”.

“Les pido a los vecinos, a los medios de comunicación y formadores de opinión la mayor responsabilidad para informar y comunicar y a su vez les solicito que lo hagan a través de los medios oficiales”, insistió.