Salud exceptuó del aislamiento social a los gimnasios privados, canchas de paddle y tenis, estudios de danzas y artes escénicas

El protocolo establece que podrán funcionar de 07:00 a 23:00 hs. NO podrán concurrir a estos establecimientos ni trabajar aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, hayan regresado a la Provincia en los últimos 14 días o hayan estado en contacto con caso sospechoso o positivo en los últimos 14 días.

Además, en caso de constatar que cualquier usuario o trabajador presente fiebre igual o superior a 37.5°, se los separará y se dará inmediata intervención a la autoridad sanitaria a través del 107.

Para el traslado de los usuarios al recinto, el propietario o responsable de la institución emitirá una constancia de asistencia al establecimiento en donde figurará ubicación, horario y día al que asiste para poder transitar, con firma del responsable.El protocolo establece una serie de medidas sanitarias rigurosas que se deberá tener en cuenta para el inicio de la actividad. En principio a estos espacios se podrá concurrir diariamente, debiéndose considerar la cantidad de gente permitida en relación a la dimensiones propias de cada lugar:

Se deberá garantizar, entre otros puntos:

Ventilación frecuente e higiene del recinto, espacios de circulación y maquinas.

Evitar todo tipo de contacto físico, saludos por contacto físico, compartir utensillos personales como botellas de agua, mate, tazas, etc. Garantizar el distanciamiento social no menor a 2 mts entre personas.

La cantidad de usuarios no podrá superar a 1 persona por cada 10 mts2 y tendrá un tope máximo de 20 personas por salón sin prejuicio del espacio disponible.