Salud realizó un informe pormenorizado de la situación de covid-19 en la provincia hasta la fecha

El documento inicia con una línea de tiempo epidemiológica a partir de la detección de los primeros casos en la ciudad de Ushuaia, los cuales fueron rápidamente aislados y controlados junto a sus grupos de contacto estrecho.

Hasta la fecha se determinaron tres conglomerados de transmisión del virus en la capital fueguina, el primero relacionado al aeropuerto, el segundo a la base naval y el tercero a personal de seguridad de la policía provincial. Asimismo se confirmaron en su momento cuatro casos entre efectores de salud abocados a la atención de pacientes positivos.

En cuanto a la etapa de transmisión comunitaria en Ushuaia, el 22 de marzo se registró un aumento importante de casos lo que llevó al Ministerio de Salud de la Nación a través de la Dirección Nacional de Epidemiología a determinar que en la capital de la provincia existía transmisión local.

Se implementaron acciones de vigilancia a través de la estrategia de sala de situación de salud en conjunto con diversas áreas para la búsqueda activa de casos y el día 22 de mayo, luego de 13 días consecutivos con cero casos en la ciudad, se desestimó a Ushuaia como zona de transmisión local.

En referencia a la tasa de incidencia y tasa de duplicación, el cálculo no se puede realizar desde el 3 de mayo ya que se requieren tres días consecutivos de casos confirmados para implementar la fórmula recomendada por el Ministerio de Salud de la Nación.

En la actualidad, Ushuaia registra 126 casos positivos totales, de los cuales 124 se encuentran recuperados con alta de laboratorio. El 83,7% de los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones graves. Tres pacientes requirieron internación en Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria. Dos de ellos se recuperaron y un paciente permanece internado en esas condiciones.

El 31 de marzo se informaron los primeros dos casos confirmados en la ciudad de Río Grande. Se inició una búsqueda activa de contactos estrechos y se procedió al aislamiento, control y seguimiento de los pacientes y su círculo cercano . Finalmente de los 10 casos totales que se produjeron en esa ciudad hasta la fecha, todos tuvieron vinculación por conglomerado o antecedente de viaje. No se registró transmisión comunitaria. Al momento todos los pacientes tienen alta de laboratorio y no hay casos activos.

En Tolhuin no se registraron casos positivos desde el inicio de la pandemia.