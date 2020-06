Se habilitan actividades deportivas y recreattivas de montaña

Con un trabajo articulado entre la Secretaría de Deportes, el Comité Operativo de Emergencia (COE), el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) y la Asociación Guía de Montañas de la provincia, se habilita, a partir del próximo sábado 27, la práctica de nuevas actividades deportivas y recreativas en Tierra del Fuego.

Luego de recaudar información necesaria para dicha habilitación, se determinó oportuno que las siguientes actividades tengan la posibilidad nuevamente de practicarse dentro del territorio provincial, siendo las mismas el senderismo, el esquí de fondo y de travesía y actividades de trineo, solamente para usuarios particulares, no comerciales ni turísticos.

Para la actividad de senderismo, se dispuso la habilitación de visitar los siguientes lugares naturales: Vuelta al Cortez. Cascada de los amigos. Velo de la Novia. Cascada Beban. Laguna Esmeralda. Laguna Arcoíris. Cascada Submarino. Lagunas Gemelas. Cascada Lasifashaj.

Por último en lo referido a la práctica de Esquí de Travesía, Splitboard, Escalada en Hielo, Escalada Mixta y Montañismo, se recomienda que sea para aquellas personas que tengan los conocimientos y materiales adecuados para dichas disciplinas deportivas.

Dichas actividades deberán realizarse bajo el siguiente protocolo:

• Se deberá mantener obligatoriamente un distanciamiento social de 2 metros como mínimo, no pudiendo superar grupos de 10 personas.

• El uso de tapaboca es obligatorio en todo momento de cruce de personas en circulación o cualquier otro vinculo social.

• En condiciones desfavorables con viento fuerte aumentar la distancia interpersonal a 10 metros.

• No sacar fotos grupales, a los fines de respetar el distanciamiento mínimo en todo momento.

• Evitar aglomeraciones en pasos estrechos obligados, paso por refugios y estacionamientos al iniciar o finalizar las actividades respetando cuidadosamente las distancias mínimas de seguridad estipuladas.

• Se deberá higienizar asiduamente las manos con solución hidroalcohólica.

• Toser en el pliegue del codo.

• No se podrán compartir elementos tales como: comidas, bebidas, herramientas, materiales de treking, protector solar, etc.

• Quedan exentas de habilitación senderos del Parque Nacional TDF, Reservas Provinciales y Municipales.