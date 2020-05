El mandatario subrayó sin embargo que en esta nueva etapa es fundamental la responsabilidad individual y que hay que seguir manteniendo la distancia social, el uso de tapaboca y la higiene. Dijo además que el virus está presente en el mundo y que si bien pueden aparecer nuevos casos, hay que sostener el esfuerzo para mantener el número controlado como hasta ahora.

El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se refirió a la paulatina habilitación de actividades económicas, productivas, sociales, deportivas y culturales en la que se viene avanzando en la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19.

En este sentido, sostuvo que “tenemos que ir recuperando una cierta normalidad en la vida social de nuestra población” aunque recordó que “hoy la responsabilidad es individual. Hay que seguir manteniendo la distancia social, cuidarse y respetar las normas sanitarias que todos conocemos”.

“Hasta ahora la conducta del pueblo fueguino ha sido ejemplar y esto nos ha permitido ir avanzando en la flexibilización de muchas actividades industriales, comerciales, deportivas, culturales y sociales. Debemos continuar de la misma manera”, agregó.

Asimismo, el mandatario explicó que “hoy tenemos nuevas posibilidades. Se habilitó por ejemplo la salida para dar un paseo en vehículos particulares pensando sobre todo en chicos y personas con discapacidad que no pueden caminar, pero decidimos ampliarla a la sociedad en general. También estamos pensando en de a poco ir sumando mayores aperturas como las reuniones familiares en la medida que la situación sanitaria siga controlada”.

“Hasta ahora era el Estado el que decía y controlaba que nos quedemos en casa y nos cuidemos. Pero en esta nueva etapa la responsabilidad es individual y tenemos que seguir dando el ejemplo que dimos hasta ahora. Tenemos que demostrar que el pueblo fueguino está a la altura de las circunstancias”, recalcó.

Finalmente, Melella subrayó que “el virus se instaló en el mundo y debemos acostumbrarnos a convivir con eso. Lo que se busca es que no pase lo que ocurrió en otros países que superó las posibilidades del sistema sanitario. Es inevitable que haya nuevos casos, a veces celebramos que no hay nuevos infectados y todos nos alegramos. Pero tenemos que saber que puede haber nuevos casos y esto no es para alarmarse, sino para seguir respetando con mucha responsabilidad individual la distancia social, el uso de tapaboca y la higiene. Debemos seguir teniendo el número de casos controlado como hasta ahora”.

“Les pido a todos que sigamos confiando en las medidas que se toman. Tenemos que tener paciencia, gran parte de las actividades están abiertas y seguimos trabajando en los protocolos de lo que se viene. Todas las decisiones que tomamos desde la instrumentación de la cuarentena una semana antes que la Nación fueron pensando en el bien de la gente. De la misma manera vamos a seguir haciéndolo”, concluyó.