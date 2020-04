El Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, dijo que «ahora cuando el Estado empieza a generar la posibilidad de que algunas actividades puedan regresar es cuando más necesitamos el compromiso social, porque sino corremos un riesgo enorme de volver atrás»._

El Ministro Jefe de Gabinete del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Agustín Tita, reiteró que «no hay que perder de vista que las medidas que se tomaron oportunamente son las que han llevado al panorama que tenemos hoy. Lo que ahora debemos definir es cómo empezamos a salir de esta cuarentena administradamente, trabajando de manera virtual donde más se pueda para seguir evitando el contacto social, porque es la única herramienta que tenemos hoy».

«La realidad es que tenemos que pensar una economía y una actividad comercial y social distinta a la que conocíamos», definió Tita en cuanto al futuro de el aislamiento social y obligatorio.

Insistió en que las medidas adoptadas en la Provincia y luego aplicadas a nivel nacional «han permitido que la curva de contagio tienda a aplanarse, pero lo cierto es que la gravedad del virus y la situación epidemiológica no ha cambiado. Entonces es importante que entendamos que la vacuna no está, que esto no ha pasado».

En este sentido, confirmó que se está trabajando con diversos sectores y con el Gobierno Nacional para establecer protocolos que puedan permitir el reinicio de algunas actividades en forma paulatina.

«Tenemos que pensar de qué manera vamos de a poco administrando la cuarentena en algunos sectores de la economía, sin dejar de tener en cuenta que la situación epidemiológica no ha cambiado», reiteró.

Al mismo tiempo dijo que, antes de definir el retorno de alguna actividad «debemos ser prudentes y seguir cumpliendo lo que se dispuso y comprometernos cada uno desde su lugar, a cuidarnos. Porque ahora cuando el Estado empieza a generar la posibilidad de que algunas actividades puedan regresar es cuando más necesitamos el compromiso social, porque sino corremos un riesgo enorme de volver atrás».

«Esto nos va a acompañar por largo tiempo, porque no hay todavía pronóstico certero de cuando habrá una vacuna, entonces debemos cuidarnos entre nosotros, cuidar a quienes tienen más riesgo y volver de a poco, con conciencia social y compromiso individual pensando en cuidar al otro también.», cerró el Ministro.