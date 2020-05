Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre YPF y el sindicato de petroleros privados

El Ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero, tomó intervención de acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Hidrocarburos de la Provincia a fin de resolver la situación.

Por medio de la Resolución SubT. Y S.S. N° 8/20, el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur dictó la Conciliación Obligatoria entre la empresa YPF S.A. y el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego por el plazo de 15 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11° de la Ley 14786, a fin de poder llegar a un acuerdo entre las partes.

Dicho conflicto se dio en la zona del Cruce Chorrillos, ubicado a 70 kms. al norte de la ciudad de Río Grande en las proximidades del paso fronterizo San Sebastián, a raíz de presuntas deudas salariales mantenida con los trabajadores representados por el nombrado sindicato. La intervención del Ministerio se tomó a fin de interceder como regulador del conflicto y para resguardar la integridad del suministro, provisión y despacho de combustibles en general y garantizar la normal circulación vehicular.

En este marco, el Gobierno de la Provincia convocó a una audiencia para el día miércoles 13 de mayo a las 18:30 hs en las instalaciones del Centro Cultural Yaganes de la ciudad de Río Grande, a la cual asistieron representantes de la empresa YPF pero no se hizo presente la entidad gremial.

“Nosotros nunca tuvimos una presentación o reclamo más allá de una carta abierta que envió la entidad gremial a nuestro correo electrónico. Tuvimos conocimiento de la situación a través del Secretario de Hidrocarburos Alejandro Aguirre y ante esto convocamos a una conciliación obligatoria y a una audiencia para reunir a las partes, ver cual es la situación de fondo y resolver el conflicto”, dijo el Ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero.

El funcionario indicó además que “de acuerdo a lo que nos manifestaron desde la empresa, la situación planteada es un conflicto laboral entre las empresas tercerizadas de YPF y la entidad gremial”.

“Ante esto, solicitamos a YPF una nota formal con todas las empresas con las que tiene relación comercial o contractual para verificar la situación de los trabajadores”, agregó.

En este sentido, Romero explicó que “Hay dos temas. En principio el dictado de la conciliación obligatoria en función del grado de perjuicio que se estaba ocasionando. Tengo entendido que a partir de esto YPF ya está trabajando normalmente a partir de hoy. El otro tema es que muchas veces llegan a nuestro ámbito situaciones que no son específicamente laborales. En este caso YPF no contrata directamente a trabajadores agrupados en convenios colectivos de trabajo del gremio de Petroleros y Gas Privado de la Provincia, sino que lo hace a través de otras empresas. Ahora estamos en la etapa de convocar a esas empresas tercerizadas para verificar aquellas que no han cumplido cabalmente con la cuestión salarial”.

“Hago un llamado a la entidad gremial para que tenga un fuerte compromiso en este sentido, porque el ánimo y la expectativa del Ministerio de Trabajo es solucionar los conflictos y para esto necesitamos su participación”, concluyó el Ministro.