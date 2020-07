Vuoto y el Senador Rodríguez recibieron al flamante titular de ANSES Ushuaia, Cesar Colantonio

En ese contexto, Colantonio, sostuvo que “la UDAI Ushuaia no quedó al margen de ese vaciamiento con un 30 por ciento menos de gente que lo que teníamos por ejemplo en el 2010 y el desafío es que con esta gente que tenemos tratar de llegar a todos los rincones de la ciudad. Vamos a tratar junto a las políticas que lleva adelante el Intendente Vuoto, hacer atenciones en los barrios y por supuesto estar cerca de la gente en este momento de mayor necesidad”.

Por último, indicó que la reunión con el Intendente y el Senador nacional fue para abordar trabajos en conjunto con el Municipio y “ayudarnos entre todos, en determinadas situaciones que no estaban contempladas como el pago de asignaciones a determinados agentes que no lo recibían. El senador conoce mucho el tema porque estuvo cargo del ANSES y nos va a ayudar a llevar a Nación la problemática que hay acá, donde tenemos distintas situaciones que en otro lado no se dan”.