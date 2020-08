Deliverys: «buscamos que esta actividad esté regulada y sea una fuente de trabajo genuina y formal”, afirmó Ferro

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, se refirió al proyecto de Ordenanza que busca regular el servicio de “Delivery” en la ciudad, y que fue elevado al Concejo Deliberante de parte del Ejecutivo Municipal.

Al respecto, comentó que “venimos trabajando, junto al presidente del Concejo Deliberante y los concejales que acompañan la gestión, en herramientas que puedan dar mayor seguridad jurídica en el ejercicio del comercio en Río Grande y, particularmente, veníamos trabajando en un instrumento legislativo que permita regular de mejor forma el servicio de Delivery de la ciudad”.

En este sentido, señaló que “en Río Grande existe una Ordenanza del año 2008 que ha quedado absolutamente desajustada a la realidad que hoy atraviesa la ciudad. Esta Ordenanza regulaba el servicio de Delivery apuntando nada más que al servicio en motos o bicicletas”.

“Hoy el servicio opera de muchas maneras distintas y, en este sentido, desde el Municipio hemos presentado una propuesta que esperamos que se discuta en el Concejo Deliberante y pueda ser aprobada», expresó Ferro, quien agregó que «en la ciudad no hay ningún comercio con modalidad de entrega puerta a puerta que haya ampliado su rubro comercial al servicio de Delivery, ni tampoco hay algún particular o empresa que se haya habilitado como actividad principal la de servicio de Delivery”.

Ferro detalló que «actualmente en el Municipio hay 73 vehículos que se han autorizado desde el área de Bromatología para poder transportar alimentos, pero que no se encuentran habilitados comercialmente para ejercer el servicio de Delivery. Esta es una actividad que tenemos que regular para poder ofrecer mayor seguridad jurídica al ejercicio de la actividad comercial, y también para garantizar las cuestiones de salubridad y seguridad en un contexto de emergencia sanitaria”.

Sobre el proyecto que presentó el Ejecutivo, manifestó que dicha herramienta enviada al Concejo Deliberante tiene tres ejes principales. El primero de ellos consiste en ampliar el abanico de vehículos que se afectan al servicio de Delivery y regular el receptáculo donde se transporta la mercadería.

La segunda es establecer dos categorías bien claras y diferenciadas de Delivery: una de ellas es para los comercios que elaboran alimentos y que hacen entrega a domicilio, como rotiserías o restaurantes; y la otra es para quienes tengan una empresa que se dedique netamente al servicio de Delivery.

El tercer eje consiste en poder regular un régimen sancionatorio para quienes realicen este servicio, a los fines de que cumplan con ciertas medidas de seguridad y de protección y, en el caso que no lo cumplan, sean sancionados, poniendo como prioridad la seguridad de nuestros vecinos.

«La norma que elevamos al Concejo Deliberante busca que esta actividad esté regulada como una fuente de trabajo genuino y formal».