El municipio asegura que la potabilidad del agua está garantizada

Dicha afirmación dada desde la Secretaría de Planificación, Inversión y Servicios Públicos, es en respuesta a diversas consultas recibidas de vecinos y vecinas, ante las alteraciones del sabor del agua, y en menor medida del color, las cuales son producto del proceso de deshielo, propio de la estación.



El Municipio de Río Grande informa a la comunidad, que todas las garantías de potabilidad del agua de red están aseguradas. Dicho servicio llega a los hogares luego de reiterados análisis que se realizan en la Planta Potabilizadora de la ciudad, acercándolo en las condiciones propias de salubridad.

Se recuerda dicha aseveración, luego de consultas puntuales que realizaron vecinos de la ciudad sobre una modificación en el sabor y, en menor medida, el color del agua que reciben en sus casas. Desde el Municipio quieren llevar tranquilidad a las usuarias y usuarios, ya que esta situación no representa peligro alguno para la salud.

La turbiedad en el agua que se percibe, se debe al deshielo del río que hace que el nivel de agua crezca, abarque más terreno y contenga más pasto, hecho propio de la estación, que ya ha sucedido en otros inviernos.

Asimismo, informaron que la turbiedad no es constante, y que la coloración depende del clima y de los pigmentos que provienen en el agua del río.

Desde el Municipio se quiere llevar tranquilidad a los ciudadanos, el proceso al cual es sometido el agua en la Planta Potabilizadora es fehaciente, y los estudios que se realizan en ella, antes de llegar a los hogares, es exhaustivo. El agua de red es completamente potable y no representa peligro alguno para la salud de los vecinos y vecinas.