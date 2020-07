Peréz: «Me entere por un mensaje del gobernador de que se cortaba la circulación»

El intendente de Río Grande, Martín Peréz en declaraciones a RADIO PROVINCIA, indicó que «yo me entere por un mensaje del gobernador de que se cortaba la circulación, siendo yo Intendente pese a que algunos le cueste».

«Yo transmito una realidad a los vecinos de que el sábado a la noche me entere de que se cerraba la ruta, no hay ninguna connotación», sostuvo. El gobernador tiene derecho a cerrar la ruta pero me hubiera gustado tener una palabra, o aconsejar, salir juntos a plantearlo porque la situación amerita», aseveró

«Deberían preguntarle al gobernador de la provincia», dijo al ser consultado por los periodistas sobre porque no hay una reunión por las medidas a seguir tras la aparición de los nuevos casos. «Igualmente seguimos abiertos al dialogo», sostuvo.

«Desde la aparición de casos positivos he tomado la decisión de cerrar las oficina públicas, esta situación es más compleja de los que creíamos, estamos preocupados pero no queremos llevar pánico», dijo sobre una de sus acciones ante los nuevos casos. «Estamos en una situación complicada que debemos atender con responsabilidad, no podemos minimizar la realidad», remarcó.

«No quiero que en mi ciudad se siga contagiando gente. Estamos a disposición desde el primer día, siempre lo dijimos, el gobierno toma las decisiones que cree conveniente aunque no estoy de acuerdo como lo de las reuniones sociales. Cuando uno plantea estas cosas es porque esta preocupado pero yo no digo volver ala Fase 1», aclaró finalmente por los nuevos casos de COVID-19.