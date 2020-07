COVID-19: «Hay 4 pacientes en el Hospital de Río Grande en sala común»

El Secretario de Gestión de Sistemas Sanitarios dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Javier Barrios junto a la Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Norte, Ana Mensato, brindaron una extensión del parte diario epidemiológico comunicado en el día 23 de julio.

Barrios informó que “ayer tuvimos un total de 16 nuevos casos positivos, de los cuales 15 corresponden a la ciudad de Río Grande, 1 caso en Ushuaia y 0 casos a la ciudad de Tolhuin”.

“Actualmente tenemos 134 casos sospechosos en estudio”, continuó, al tiempo que agregó: “el total de confirmados hasta la fecha son 282 incluidos los casos de Malvinas, de los cuales 191 corresponden a Ushuaia, 78 a Río Grande y 0 a Tolhuin. Respecto a los casos descartados tenemos un total de 1737 y 148 altas hasta la fecha”.

En relación al sistema hospitalario, dijo que “con respecto a los pacientes internados, hay 4 pacientes en el Hospital de Río Grande en sala común, estables. En el Hospital de Ushuaia no hay ningún paciente internado”.

En esta línea, manifestó que “continuamos con los controles del Sistema de la Dirección de Epidemiología en cuanto a la detección de los casos sospechosos, los llamados y los testeos de hisopados para continuar con esta investigación epidemiológica y realizar la evaluación de los nexos correspondientes”.

“Mientras tanto, solicitamos a la población que continúen en aislamiento. Este distanciamiento social va a ayudar a detener la transmisión de este virus y con esto nos ayudamos entre todos”, concluyó.

Por su parte, Ana Mensato aclaró durante la emisión del parte extendido que “se considera contacto estrecho a aquellas personas que hayan estado más de 15 minutos a una distancia de menos de 2 metros de un caso confirmado sin tener las precauciones correspondientes. También a toda persona que conviva, comparta el baño o la cocina o que esté al cuidado de personas que han sido diagnosticadas COVID positivo”.

“En este caso, lo que se necesita es que estas personas hagan los 14 días de aislamiento, de forma preventiva, porque esta es la única manera en la que se puede cortar la cadena de contagios”, indicó.

Por otro lado sostuvo: “también hay que tener presente que, por distintas causas, algunas de estas personas pueden haber sido hisopadas. El resultado negativo no significa que tenga que volver al trabajo”.

En este sentido, explicó que “sabemos que la enfermedad tiene una duración de 14 días, con una mayor transmisión entre el quinto y séptimo día, pero los síntomas hasta el día 14 se pueden presentar, por eso el aislamiento es de 14 días y por más que el hisopado de negativo, no hay que retomar ninguna actividad sino completarlos”.

“Si no se cumplen con estas condiciones no hablamos de contacto estrecho. Por ejemplo, que sea mi vecino, que viva en el edificio, no son contactos estrechos, como tampoco que sea el contacto del contacto que fue positivo”, subrayó y remarcó que “lo más importante de todo esto es tener las precauciones; el distanciamiento, la utilización del tapaboca y el lavado de manos con agua y jabón”.

“Si aparece dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos seca, dificultad respiratoria, trastornos digestivos y trastornos de tipo dermatológico, lo primero que deben hacer es aislarse en su domicilio y llamar al 107, donde los van a asesorar médicos moduladores”, finalizó.