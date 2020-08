Dra. Basombrío: «no hay que ser alarmistas, pero sí realistas y prudentes»

La coordinadora de Epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Adriana Basombrío, destacó la decisión del intendente Walter Vuoto y su equipo al llevar adelante la construcción del Polo Sanitario en la ciudad, los trabajos permanentes de prevención y comunicación en el contexto de la pandemia y sostuvo ante las cifras de contagios en la provincia que «no tenemos que ser alarmistas, pero sí realistas».

La médica infectóloga que integra el equipo sanitario de la Municipalidad de Ushuaia, en diálogo con FM Masters aseguró que la situación que está viviendo Río Grande “es preocupante, tanto por la gente que sufre por los fallecimientos, por las personas internadas en terapia intensiva, y es preocupante también, por aquellos que no tienen coronavirus pero notan que el virus está muy cerca.»

En este sentido, la Dra. Basombrío expresó que «por eso insistimos mucho en seguir cuidándonos; porque no podemos considerar que el problema está ahora en Río Grande y nosotros estamos fuera de peligro o de un rebrote .»

«Hemos hecho una campaña masiva comunicacional para continuar con el mensaje de prevención, de mantener el distanciamiento social, de no relajarnos, de utilizar la mascarilla facial si salimos, la higiene de manos, la desinfección del ambiente. Lo que ya parece que sabemos prácticamente de memoria, pero más que nada lo que tenemos que hacer es practicarlo.», destacó la epidemióloga, aunque también remarcó que «lo primero es seguir atentos y no considerarnos libres de nada. »

En referencia a los testeos que realizó la Municipalidad de Ushuaia, explicó que «nosotros ya hemos finalizado la recolección, nuestro objetivo era testear a todas las personas que han trabajado durante toda la cuarentena, desde el comienzo, de aquellos que prestaron servicios esenciales y que no pudieron parar o quedarse en casa. Estimamos estar dando los primeros resultados del muestreo sobre 1400 personas durante la semana próxima”.

Sobre la posibilidad de recibir en Ushuaia a pacientes de Río Grande, afirmó que esa es una evaluación que deberá hacer el COE y una decisión que corresponde al gobierno provincial. “Estamos dentro de una de las situaciones que califican como verdadera emergencia sanitaria. De todos modos es una decisión que tomará el gobierno provincial, si lo considera necesario».

Recordó que «el intendente Walter Vuoto y su equipo llevaron adelante la creación del Polo Sanitario, que fue entregado al gobierno provincial», y recalcó que se trata de una decisión del gobierno provincial «que se tomará en su momento en base a cómo continúe la pandemia en Río grande y acá también.»

Para finalizar, la doctora Basombrío aclaró que, en base a la situación actual, «hay que estar lejos de ser alarmistas, pero hay que ser realistas y prudentes fundamentalmente. Hay que saber que está latente esa posibilidad de transmitirlo, aunque sea de forma leve.»