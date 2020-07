García: “necesitamos que nos expliquen porque demoran más de 40 días en enviar el dinero que es de los vecinos”

El secretario de gobierno del Municipio de Ushuaia, Pablo García se refirió a la dificil situación que atraviesan los municipios debido a la demora en el envío de fondos coparticipables por parte de la provincia y a la falta de vocación del gobierno de generar una solución efectiva y rápida para resolverlo.



“Hay que resaltar que todos los fondos que le pertenece a la Municipalidad de Ushuaia, son en realidad del vecino. En plena pandemia no es bueno hablar de números, pero necesitamos que nos expliquen porqué la provincia retiene por más de 40 días el dinero que por ley es de los vecinos. Entre junio y julio, la provincia recibió 2.510 millones de pesos de los cuales solo transfirió apenas el 0.9% a los municipios” enfatizó García.

“La coparticipacion es algo que se debe transferir de manera rápida y automática, porque luego eso se ve en la limpieza de las calles, en poder acercar agua donde la DPOSS no garantiza el servicio, o en acercar leña a los barrios donde no hay tendido de gas, o en la entrega de los kits sanitizantes. Por eso, cuando se llega a la necesidad de tener que hacer el planteo judicial, genera una sensación de tristeza porque nosotros siempre estamos en los barrios, sobre todo en este momento, cuando hay más necesidades que antes. Sabiendo que podríamos hacer mas si pudieramos disponer de los fondos que le pertenecen a los vecinos” amplió el secretario de gobierno municipal.

Cabe recordar que hace una semana el secretario de economía y finanzas del Municipio, Gustavo Rodriguez planteó la necesidad de discutir la totalidad de la deuda que la provincia mantiene con los dos Municipios. “Nosotros entendemos que corresponde tratar la deuda total y de forma integral con los dos municipios. La provincia solo quiere discutir el impuesto inmobiliario, que es una parte ínfima de lo que se retiene de la coparticipación que manda Nación regularmente. No podemos prestarnos a más dilaciones, porque para nosotros es urgente resolver la enorme deuda. La voluntad de diálogo siempre está, pero tiene que haber voluntad política de resolverlo y no artilugios para dilatar la discusión y confundir a la gente con un supuesto diálogo ,que no existe” destacó el Secretario de Gobierno.

Por último, Pablo García dijo que “nosotros pensabamos que el gobernador entendía lo que significa que te retengan los fondos y pensábamos que estas cosas no iban a suceder. Sin embargo tuvimos que llevar a la justicia, algo que él conoce por experiencia propia. La Municipalidad ha cumplido y estuvo presente ante la emergencia, por eso se necesitan de esos recursos”.