La Municipalidad mantiene la atención y contención psicológica de vecinos y vecinas

La Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia continúa con el trabajo del equipo de psicólogos y psicólogas que coordina la Lic. Constanza Rija para atención de situaciones por las que atraviesan vecinos y vecinas en el marco del tiempo de pandemia que aún se vive en la ciudad.

Mantiene su línea de atención telefónica, el 441833, y entre los servicios que presta se encuentra el equipo de psicólogos conformado por cinco profesionales para llevar adelante el trabajo de atención en el actual contexto. “Es un tipo de terapia breve, focalizada en esa situación que pueda estar atravesando esa persona en particular, en el marco del aislamiento social como fue en un primer momento o de distanciamiento como es ahora”, explicó la Lic. Rija.

“Había que generar una herramienta nueva al inicio de la pandemia, para poder continuar con la atención desde la Secretaría como si el vecino o la vecina se acercara a nuestros edificios municipales y por eso se dispuso el 441833 que recibió inicialmente los pedidos de módulos alimentarios, la solicitud de turnos para la unidad sanitaria móvil y para el trabajo de Salud Mental específicamente”, contó la psicóloga del Municipio de Ushuaia.

“Recibimos solicitudes de atención psicológica, si estaban en tratamiento recomendamos volver a ese tratamiento; y también hay muchos casos de personas que antes pensaban que nunca iban a recurrir a un psicólogo o que nunca consideraron que podían tener un problema de salud o de salud mental, y que han sufrido un estrés muy elevado”.

El equipo atiende también a personas derivadas de otras Secretarias y a quienes recurren en busca de una orientación o atención directamente a través de esa línea telefónica.

“Hoy no vamos a evaluar todo lo que nos llega como una cuestión patológica. Porque está enmarcado en esta situación de emergencia sanitaria, porque esta pandemia atraviesa todas las situaciones de una persona, su economía, su familia, su trabajo, los problemas de salud preexistentes. Entonces conversamos, cómo se siente, cómo impacta esa situación en su vida diaria, las causas de su malestar, qué le gustaría cambiar”, enumeró.

Constanza Rija indicó que “un punto o foco en común es el nivel de estrés y el consumo de sustancias legales e ilegales, sobre todo de alcohol. Eso pasa como si no fuera significativo, pero es muy importante y no lo digo a nivel local, sino que es algo a nivel mundial”.

Contó también que muchas consultas están relacionadas a “las situaciones familiares o domésticas, situaciones de parejas que venían previo a la pandemia con alguna crisis y ahora se vio agravada la situación. Esta cuestión obligatoria de contención generaba violencia o malos tratos”.

Este dispositivo, creado por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, si bien trabaja remotamente, “también puede trabajar presencialmente en los casos en que la persona lo solicita, porque hay situaciones particulares que deben atenderse y donde se puede hacer el espacio terapéutico porque contamos con esos espacios físicos”

“El estrés ante esta situación global es esperable y ese estrés es el resultado de la sensación de miedo o amenaza inminente. Está bien que el organismo reaccione así, pero si se prolonga en el tiempo ese estrés, si no se atiende, puede provocar otros daños”, indicó.

Rija sostuvo que no se pueden dar recomendaciones generales, “porque cada persona va a necesitar cosas distintas”, sin embargo afirmó que “realizar actividad física tiene un impacto muy significativo en el cerebro, en el plano mental, que permite que se consideren las cosas de manera distinta”.

“Tener una alimentación sana, balanceada, prestar atención a cómo estamos durmiendo, a qué hora nos despertamos, tratar de mantener una rutina, esto es muy importante porque no hacerlo puede provocar insomnio o problemas para dormir”, agregó.