Romano: “Lamentablemente no pudimos debatir el estado de los números del municipio”

Los concejales recibieron ayer en la comisión de Seguimiento de Coparticipación al Jefe de Gabinete municipal David Ferreyra y al secretario de Finanzas Gustavo Rodríguez, quienes expusieron sobre las deudas que mantiene el ejecutivo provincial para con él municipio.

Finalizado el encuentro el Concejal Juan Manuel Romano, se mostró contrariado frente a los planteos efectuados por parte de los funcionarios, “lamentablemente no pudimos debatir con profundidad el estado de los números, dado que los representantes del ejecutivo no entregaron ninguna información certificada del estado de las deudas, es más Rodríguez expuso con una planilla de excel que le costó proyectar”, el parlamentario se diferenció de lo expuesto en la comisión, expresando que “desde nuestro bloque de Forja fuimos los únicos que entregamos un informe discriminado y avalado por la tesorería general de gobierno”.

El edil, afirmó su postura irrestricta a la defensa de los recursos municipales, “nosotros somos los primeros en reclamar por lo que consideramos nuestros fondos y de hecho el gobernador Gustavo Melella fue ocho años intendente de la ciudad de Río Grande, y por ello conoce de estos reclamos”.

Además aportó como dato relevante que “de los últimos 5 años esta es la primera vez que el municipio tiene saldo positivo, porque esta gestión gubernamental esta abonando deudas que habían quedado de gestiones anteriores y hay que tener presente que siempre en los primeros semestres fueron negativos, y la verdad nunca escuchamos reclamar con tanto énfasis durante la gestión anterior”.

Romano expuso que “sin lugar a dudas ha quedado claro que es necesario conformar una mesa de trabajo para conciliar las deudas, dado que de continuar con esta actitud no llegaremos a buen puerto, y más allá de decisiones políticas lo que no se entiende es la falta de una mirada técnica para avalar y entender las discusiones numéricas”, y volvió a reiterar el compromiso asumido en el encuentro de ayer de ser el “nexo” para acercar a las partes para una pronta solución.

Por último manifestó el repudio a la actitud asumida por parte del secretario de turismo municipal, José Recchia, quién a través de un mensaje de audio a sus empleados los exhortó a firmar una nota en contra del gobierno, “la verdad que esta actitud es repudiable, dado que entendemos que no se les puede decir los trabajadores que no se abonarán los sueldos, con la intención de generar un escenario de conflicto que entendemos que no lo hay, dado que no fue certificado y es vergonzoso y diría de una gravedad institucional inusitada que se haya llevado adelante una campaña de estas características”.