Sin control, sin entrega de barbijos y sin distancia social: “Fue un viaje realmente complicado”

Un vecino de la ciudad que retorno a la provincia en los vuelos humanitario de Aerolíneas Argentinas, en diálogo con Radio Provincia, contó la experiencia del viaje.

Dijo que el vuelo “venía lleno, no entregaron barbijos, la gente se empujaba” y no constataron si los pasajeros tenían domicilio en Tierra del Fuego.

“Yo llegué en el vuelo del 27 de junio y venía lleno, no había ningún asiento vacío. Cuando llego a Ushuaia todo el mundo se paró para empezar a sacar las valijas y le pedimos a las azafatas que controlaran la situación, porque no podía estar todo el pasillo lleno, con la gente empujándose. Después de un rato pidieron que todo el mundo se siente y que empezaran a bajar ordenadamente por fila. La respuesta de las azafatas fue que esto es nuevo y las tomó de sorpresa, pero la pandemia lleva tres meses y no es el primer vuelo que llega”, contó por el aire de la 100.1.

“Yo hice el check-in y no me pidieron el domicilio. Lo que se me pidió fue el ticket en mano y me dijeron que suba. Nadie me preguntó si era residente o era de otro lado. Me llamó la atención que en ese vuelo venía una persona que había pasado por Ezeiza, con el ticket de AVIANCA y por alguna causa logró subir al avión”, denunció.

“No nos entregaron los barbijos y cada uno traía su mascarilla. La temperatura se tomó en Aeroparque, y lo que me pareció bueno fue el traslado a domicilio en las combis, por si viene alguien potencialmente contagiado, pero como no todos somos responsables, el control se debe hacer durante los 14 días”, reclamó.

El vecino cuestión la apertura al turismo: “creo que el Cerro Castor podría bancarse un año sin turismo y la ciudad de Ushuaia debería tener garantías por ese lado”.

Además dijo que cuando sacó el pasaje para viajar, nadie le preguntó si tenía domicilio en Tierra del Fuego, que es la condición para embarcar en esto vuelos.

Según el protocolo correspondía hisopado y cuarentena a los que arribaran del exterior, pero “en el aeroparque no se hizo ningún test. Fue un viaje realmente complicado, me llamó la atención el caos al aterrizar y el desorden al momento de entregar las valijas, porque no había nada de distancia social. El peor momento fue cuando el carreteo se detuvo y la mayoría estaba parada en el pasillo”.

Radio Provincia

