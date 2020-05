Ventura: “necesitamos definiciones claras y consensuadas para retomar las actividades económicas”

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura, reclamó una apertura al Gobierno provincial para la toma de decisiones con información y la definición fehaciente de existencia o no de transmisión comunitaria. “Hay decisiones que se están tomando sobre los habitantes de nuestra ciudad sin consultarnos, y eso no está bien. Pero pensemos para adelante. Es el momento de barajar y dar de nuevo, que la provincia nos convoque a todos y nos escuche. Esperamos que suceda realmente”, pidió.

“La cuestión sanitaria es importantísima y en este momento hay que tener en cuenta la cuestión económica local porque hablamos a diario con cada comerciante, con cada pequeña empresa para saber lo que les está pasando, y la están pasando mal. Entonces tenemos que estar cerca, para acercar las herramientas y encontrar la salida en conjunto”, indicó el Subsecretario.

Sostuvo que la intención del Municipio es que la apertura responsable de las actividades comerciales locales y “para esto lo primero que tenemos que definir y se lo pedimos al COE, es si Ushuaia tiene transmisión interna comunitaria o no. Es lo primero para saber si podemos abrir alguna actividad; sin esa información es muy complicado saberlo”.

“Hay tres municipios que tienen que tener contacto directo permanente para la toma de decisiones. Pedimos que nos convoquen para poder diagramar políticas de estado integrales”, dijo Ventura y agregó que el Gobierno “tiene la suerte de contar con Municipios que han aportado ideas, proyectos, su infraestructura como en nuestro caso el Polo Sanitario en Ushuaia, municipios que han dado muestras de su colaboración permanente”.

Agregó que “el intendente Walter Vuoto ha concurrido cada vez que fue convocado. Contamos con una posición abierta y receptiva para poder trabajar juntos. Pero recibimos lo mismo, nos enteramos de decisiones por los medios”.

“El intendente Vuoto se está trabajando con el gobierno nacional para poder generar más respuestas a los vecinos y vecinas. Además desde el Municipio se hizo un esquema de ayuda para pymes y comercios y lo estamos haciendo. Todos los días hablamos con cada uno de ellos y la respuesta es muy buena. Porque tenemos que estar cerca y saber lo que les está pasando”, dijo Ventura.

Sobre los criterios adoptados por el gobierno provincial sobre la apertura económica indicó que “la comunicación de gobierno tiene que ser clara y no lo es. Si habilitamos paseos recretivos, pero no habilitamos algunas actividades económicas que con su protocolo se podrían habilitar, la verdad que no se entiende bien cómo se adopta la decisión. Requerimos una decisión política clara, consensuada y ver entre todos cómo salimos de esta y volvemos a una nueva normalidad, que no va a ser la misma que la de hace cuatro meses”.

El subsecretario municipal Gustavo Ventura indicó que “tenemos que ser serios y ser claros en los próximos pasos que se dan. Tener mucho cuidado para no dañar a los comerciantes, a las pymes y sobre todo a los trabajadores. Porque atrás de los comercios y las pymes están los laburantes que son los que sufren. Y estas cuestiones están pegando de lleno a los que más lo necesitan”.

Ventura concluyó en la necesidad de tomar decisiones conjuntas rápidamente “porque si no lo hacemos, las perspectivas son peores que las del mes en curso para el sector de comercio y pymes. Y la segunda cuestión es que la sociedad requiere de un Estado presente, que asista con beneficios fiscales a nivel provincial y con un Banco de Tierra del Fuego que acompañe. Hoy el Banco de TDF se está quedando corto, muy corto en esto de poner el hombro a los que más necesitan. Esto es una situación límite, un estado de guerra y en muchos casos es la estocada final. La única manera de salir de esto es ser serios y tener políticas claras”.