Ventura: “tenemos que trabajar en la apertura responsable de las actividades comerciales”

El subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Ushuaia, Gustavo Ventura refirió a la situación que atraviesan los comercios y PYMES de la ciudad de Ushuaia al señalar que “hay que trabajar mucho, tenemos una mirada muy clara sobre la apertura de los comercios, y ayer lo planteabamos al COE de la provincia. En primer lugar tienen que definir claramente si hay transmisión comunitaria en Ushuaia, eso es un dato fundamental para saber si abrir o no abrir.

En segundo lugar, abrir las actividades comerciales de a poco y tomando todos los recaudos y capacitando a la gente. Desde la Municipalidad ya estamos trabajando en un programa de capacitación con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego para que lo hagan las pymes y comerciantes y llamando a los comerciantes uno por uno para explicarles la forma en la que entendemos podremos regresar a las actividades”.

En relación a la situación que atraviesan uno de los sectores de nuestra ciudad, como son los peluqueros y peluqueras, Ventura se preguntó “¿cómo puede ser que abramos los paseos recreativos y no abramos las peluquerías? Hay protocolos que se han aplicado en otros lugares y de los cuales podemos aprender. ¿Podemos abrir lo recreativo y no las actividades económicas o no abrimos nada? Hay cuestiones que son preguntas, que no tienen que ver con dar una discusión o que se trate de una operación”.

Sobre la necesidad de reactivar el mercado interno, Ventura informó que “se vienen manteniendo contacto telefónicos con cada uno de los comerciantes de la ciudad. Tenemos un equipo que me acompaña en estas llamadas que venimos haciendo todos los días. Ya se inscribieron más de 1200 comercios a los beneficios impositivos que generó el Municpio hace 50 días, y como informó el Intendente Walter Vuoto, ya se está trabajando en la segunda etapa, en la que vamos a estar avanzando en estos días. Esto signfica resignar ingresos para la Municipalidad, pero hoy tenemos que estar junto a las pymes y a los comercios, que necesitan de forma cuidada y resposanble volver a retomar las actividades”.