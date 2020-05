Vuoto: “gracias al polo hoy se pueden abrir las actividades económicas”

Por último reiteró que “no podemos caer en políticas que potencien las grietas que hay en la sociedad. Hay que entender que si el privado no reactiva, el Estado no recauda. Si el estado no recauda también va a haber problemas con lo público y a su vez lastimás al privado porque cae el consumo. Todo lo que definamos tiene que estar en un gran acuerdo social. Tenemos que estar en un lugar donde podamos poner en común las distintas miradas y un plan estratégico que nos marque hacia dónde vamos. El Estado tiene que ser más participativo, más eficiente al momento de administrar las relaciones, con menor costo fiscal. Hay que trabajar en un proceso nuevo de diseñar políticas innovadoras e inteligentes. He hablado con todos los sindicatos, las cámaras, con los vecinos, porque esto de la cuarentena también te aísla mucho. Hay que sumar todas las miradas, porque todos tienen algo para aportar”.