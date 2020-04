Vuoto: “salimos para garantizar las obras y servicios básicos y que todos se puedan cuidar”

En declaraciones a distintas radios de la provincia el Intendente Walter Vuoto se refirió a la apertura de la obra de asfalto de la Avenida de la Estancia en el Barrio del Pipo, que beneficiará a más de 4500 vecinos y vecinas y que es una respuesta a la necesidad de mejorar la conectividad y la transitabilidad de todo ese sector de la ciudad en el marco de la emergencia por la pandemia del coronavirus.

“Se trata de una obra importantisima, que el Pipo esperaba hace 20 años. Una obra que va a cambiar hasta la forma de transitar el barrio. Sobre todo para la temporada invernal. Porque en este contexto es fundamental tener las calles transitables por cualquier emergencia. Es una obra impactante, es increíble la dimensión que tiene y como ha cambiado completamente al barrio” señaló Vuoto en conversación con Radio Nacional en el programa de Marcelo Fernández Pezzano y Belén Martínez.

El Intendente Vuoto explicó que se trata de una obra cuya inversión superó los 83 millones de pesos, y que “se realizó con fondos municipales, con unos pluviales tremendos para que el agua pueda drenar y estamos muy satisfechos con esto. Obviamente nos agarró todo esto en la mitad de la temporada, todavía hay un montón de obras sin arrancar y muchas a la mitad. La obra pública generó casi 600 puestos de trabajo y ha sido prácticamente un plan de generación de trabajo. Por eso, va a ser fundamental a medida que se vaya superando esta etapa de la pandemia, ir activando la obra pública porque es una forma de garantizar trabajo. En el caso de esa obra era justamente el momento de entrega, de recibirla y obviamente también recorrerla para evaluar el final de obra, más allá del trabajo que hicieron los técnicos y de la desinfección exhaustiva que se realizó el día domingo”.

En relación a las críticas que realizó el canal de noticias de Buenos Aires, TN, Vuoto destacó que encontró necesario “salir a responder, porque era necesario aclarar que no era cierto lo que se estaba diciendo. Salí a informar, porque la información es salud, en este contexto. Veníamos de una semana compleja donde habían algunos vivos filtrando mi celular personal a grupos sociales de asistencia de la provincia y me estalló el teléfono toda la semana. Hemos respondido igualmente todos los mensajes. Pero este y otros temas nos llevaron a pensar que hay sectores que están concentrados en otra cosa y no en construir. Nosotros desde el primer momento instamos a construir, instamos a llevar adelante acciones para que la gente se pueda cuidar y se pueda quedar en casa.

Ayer dijeron que había roto la veda, lo cual es una cosa de locos. Hay un lógica que es la que establece el decreto 297/2020, al que adhiere la provincia y nosotros también, que exceptúa las funciones esenciales en el marco de la pandemia. No solamente a los estados nacionales, provinciales y municipales por los servicios que tienen que prestar sino también a los equipos de comunicación”.