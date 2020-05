Vuoto: “tenemos una única posibilidad de reactivar la economía y tenemos que hacerlo bien”

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto pidió un diálogo amplio y de cara a la sociedad en el marco del proyecto de ley de emergencia económica que ingresó el gobernador Gustavo Melella este lunes en la Legislatura y que se pretende que sea tratado en la próxima sesión del jueves, sin trabajo previo de comisiones.

“Escuché al legislador Federico Bilota y a la legisladora Myriam Martínez, lo mismo al intendente Martín Pérez, y coincido con ellos porque no nos han convocado. Necesitamos dar una discusión muy amplia porque tenemos una sola posibilidad de reactivar la economía, que es este dinero que tiene guardado la Provincia. Es la única oportunidad que tenemos de reactivar la economía y tiene que utilizarse con mucha claridad para hacerlo bien y que llegue a todos los sectores”, dijo Walter Vuoto en dialogo con la prensa.

Cuestionó la falta de diálogo y de consenso en el contenido del proyecto que alcanzó estado público “hace apenas dos días” y sostuvo que aún se encuentra en estudio desde el Municipio porque se trata de una norma “compleja en muchos aspectos y que afecta los recursos coparticipables de los municipios”.

“Estamos de acuerdo en que los recursos deben utilizarse para reactivar la economía. Toda la economía: la de los más chiquitos, de los que la están pasando mal, los que no llegan a fin de mes o no pueden pagar el alquiler. En los objetivos coincidimos, pero eso no está garantizado en esta ley. Por eso queremos que quede por escrito cómo va a llegar la ayuda a todos los sectores. Tampoco entiendo la falta de consenso y de diálogo. No convocaron a los intendentes, el Presidente del PJ se enteró por los medios, el partido Verde se enteró por los medios. Dos meses tuvieron cerrada la Legislatura, entonces mínimamente tiene que haber una discusión de cara a la gente”, reclamó.

“No entiendo haberse tomado dos meses y tener el apuro de sacar sobre tablas una ley que compromete el futuro de la provincia, y en la que metieron otras cosas como por ejemplo la empresa de hidrocarburos, que quedaron en que nos llamaban a discutir y no nos llamaron. Están queriendo que se vote sobre tablas un proyecto que en su primer artículo convalidaría un decreto que fue observado muy duramente por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado”, enumeró el intendente

Lamentó la falta de diálogo y aseguró que “en la ley no está escrito si vamos a ayudar al sector privado, ni cómo, ni cuánto, ni cuándo, ni a quiénes. Sólo dice que se va a fondear el Banco”. Agregó además que “no queremos que se use la situación sanitaria para hacer una ley que autorice que los fondos se utilicen para otra cosa. Tenemos 3400 pymes en Ushuaia y el Banco dio sólo 70 créditos. Necesitamos discutir que la plata llegue directamente a la gente. Si tenemos plata que no prestamos todavía, ¿cómo van a utilizar los recursos que están pidiendo?” .

El intendente Vuoto reiteró que “tenemos una sola posibilidad, tenemos que poder entender y discutir para dónde van esos recursos. Que en la ley quede escrito”.

Pidió además “armar las comisiones, convocar a los intendentes, a los sectores, que quede escrito cómo va a llegar a los sectores más chicos, más perjudicados. Una discusión amplia y profunda, que puede no llevar más de una semana”.

El jefe comunal de Ushuaia pidió “una herramienta más clara, con discusión de cara a la gente. ¿Por qué no lo escribimos? ¿Por qué no lo dejamos en claro? Cuando hay un solo recurso hay que ver quienes participan, y que no pase que los más grandes se queden con créditos grandes y no le quede nada a los mas chiquitos”.

“Es un proyecto complejo, que hay que analizarlo con mucho cuidado. Que abran la discusión a las comisiones, que pueda haber cobertura, que se asegure que esto va a llegar a los remiseros, a los taxis, a los peluqueros. Nada garantiza que no vaya a la cuenta FUCO o sólo a un puñado de grandes empresarios” indicó.