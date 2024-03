“Locomotora” Castro participará en la doble jornada de salud y deporte el viernes 22 y sábado 23

La Municipalidad de Ushuaia invita a los vecinos y vecinas de la ciudad a participar en la doble jornada de salud y deporte que se realizará este viernes 22 y sábado 23 de marzo, con la presencia del ex campeón mundial de box Jorge “Locomotora” Castro.

Se trata de una iniciativa del Instituto Municipal de Deportes en articulación con la Secretaría de Cultura del Municipio.

El viernes a las 20 en el Foyer Ego Pereda de la Casa de la Cultura tendrá lugar la conferencia “El cerebro, nuestro mejor aliado contra el estrés. La experiencia como configuradora de la conciencia y la existencia”.

Serán disertantes el médico psiquiatra Oscar Llanos y “Locomotora” Castro.

La entrada serán dos alimentos no perecederos.

El sábado desde las 20 se desarrollará el evento solidario “Peleando juntos por la vida”, en la cancha 4 del gimnasio Hugo Ítalo Favale, también con la presencia de “Locomotora”.

Está prevista una cartelera de cinco combates de exhibición de box, y además se entregarán menciones especiales. Ademas, se realizará la presentación de la Escuelita de Box Infanto Juvenil.

La entrada serán dos alimentos no perecederos y lo recaudado será donado al Programa Municipal “Hábito Lector, Cocineritos, Cuentos y Relatos “.

Esta propuesta solidaria cuenta con la colaboración de la diputada nacional Carolina Yutrovic y del concejal Gabriel de la Vega.

La presidenta del IMD, Liliana Gavilán, invitó “a todos los deportistas, entrenadores, entrenadoras, preparadores físicos y público en general a participar en ambas jornadas”.

Respecto al evento solidario sostuvo que “será una velada muy interesante en la que habrán muchas novedades referidas a este deporte”.

Por último, Gavilán destacó que “podremos disfrutar de un deportista de trayectoria nacional y con mucha historia deportiva para compartir, y colaborar con el programa Hábito Lector, Cocineritos, Cuentos y Relatos con alimentos no perecederos a modo de entrada”.