Empresario acusado de exceso de captura de merluza se defiende: “Me quieren perjudicar y no nos dan margen de error”

Días atrás, estalló un escándalo cuando el pesquero Tai An, de matrícula 01530, pescó en Ushuaia unas 140 toneladas de merluza negra, pese a que no tenía cupo, con especies jóvenes que están prohibidas para proteger la especie. El caso cobró resonancia y generó incluso la renuncia de funcionarios nacionales de Cancillería, y recientemente se multó con más de u$s56 millones a Liu Zhijiang, el empresario de origen chino radicado en Tierra del Fuego hace 30 años. Además, tendrá prohibición de pesca por 45 días y deberá pagar la mercadería decomisada por $2.500 millones.

Liu Zhijiang dialogó con Ámbito y expresó su preocupación por lo que cree que es una operación mediática en su contra. “Hay algo atrás, alguien está pagando esto, me quieren perjudicar”, dijo, y mencionó que su buque es “el más grande que está operando en la Argentina”. “Nací en China, tengo nacionalidad argentina. El barco también es de bandera argentina y la empresa sostiene a 200 familias”, agregó.

“Sin margen de error no puedo operar”

Según su testimonio, a través de la empresa Prodesur está habilitado para la pesca de merluza polaca, pero le fueron bajando el margen de error, con lo cual la actividad “se hace imposible”. “Pescamos siempre en la misma zona y a veces conviven la merluza polaca y la merluza negra. Si hoy volviera a salir, quizás pasaría lo mismo, por eso si no me dan oportunidad de error, no me dejan operar”, señaló Liu Zhijiang a este medio.

El empresario expresó que le fueron bajando el índice de error de 5% a casi 0%. “En esta marea pescamos 3.300 toneladas, de las cuales 170 fueron de merluza negra”, dijo. Y apuntó a las empresas que ostentan el cupo: “Ellos con barcos más chicos, de 40 metros, tienen margen de 3%. Nosotros, con un barco de más de 100 metros, no podemos tener error”, dijo. Su empresa tiene ese margen fijado en 5 toneladas, “es casi el 1 por mil”.

“Así yo no puedo trabajar. Imposibilitan crecimiento, no dejan entrar otro jugador a la cancha. No permiten la expansión. Me está apuntando fuerte”, mencionó, y pidió igualdad de condiciones con las tres empresas en Argentina que tienen permiso: Argenova, Estremar y Pesantar. “Se creen los dueños de la marea”, disparó Liu Zhijiang, quien mencionó que su empresa genera el 60% del movimiento del puerto de pesca de Ushuaia.

Rembrandt y la dinastía Yuan

Liu Zhijiang vive en la ciudad de Ushuaia y el año pasado compartí su última adquisición: una pintura que asegura ser de Rembrandt Harmenszoon van Rijn, considerado por la historia del arte como uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado.

La pintura inspiró a Liu a escribir su primer libro: “El primer amor de Rembrandt en San Telmo”.

“Este libro lo escribí por ella (Raquel). Sentía que tenía que expresar lo que ella me hacía sentir para que quedara plasmado por siempre, para que quede en la memoria, y para que la gente pueda conocer la escena de la pintura y la mirada de Raquel, para que ellos se puedan conmover de la misma manera que yo”, dijo Liu. “Es un libro basado en lo que siento, en mi experiencia en San Telmo, y en el arte barroco; pero, sobre todo, un libro basado en el amor, inspirado en el amor entre Jacob y Raquel. Rembrandt persigue la línea y el color, pero su fin es la poesía, por eso decidí escribir un libro antes que cualquier cosa.”.

El libro, además, motivó una película que ya empezó su fase de preproducción. El film tendrá como guionistas a Daniel Cúparo y Carlos La Casa.

El empresario también exhibió un plato de 700 años, de cerámica azul y blanco, perteneciente a la dinastía Yuan (1271—1368), China, que fue adquirido en San Telmo, Buenos Aires.

