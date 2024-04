Sancionaron Leyes que buscan contener el escenario social y económico fueguino

El vicepresidente 1° del Poder Legislativo, legislador Damián Löffler (MPF), coordinó hoy la tercera sesión ordinaria de la Cámara. En la oportunidad, con más de 50 asuntos, la conformación sancionó la Ley que suspende ejecuciones fiscales a los comerciantes de la Provincia; la Ley que exceptúa del pago de cánones por tramitación de permisos de investigación a las instituciones y organismos públicos y la Ley que declara la esencialidad de comedores escolares. La próxima sesión se realizará el 6 de junio.

La Ley que declara la esencialidad de los servicios alimentarios y comedores escolares en los establecimientos educativos del ámbito estatal, impulsada por la Administración Central, asunto Nº 130/24, fue sancionada con el voto de los quince Legisladores. “La alimentación escolar juega un rol clave en la nutrición de los niños y niñas de sectores vulnerables, y es una condición esencial para una vida saludable y para el aprendizaje”, se sostiene en los fundamentos del mensaje del Gobernador.

También, con el apoyo unánime, sancionaron la Ley que declara el 15 de marzo de cada año, como día del Enfermero Antártico, presentada por el legislador de FORJA, Federico Sciurano, asunto Nº 112/24. En el articulado del escrito se felicita y se distingue al enfermero profesional Daniel Esteban Hernández Bustamante, que depende del Ministerio de Salud provincial, por su vocación de servicio y compromiso patriótico.

En tanto, se precisa que fue el primer agente público del sistema de salud de la Provincia, en prestar servicios sanitarios en el sector antártico argentino.

En tiempos de homenajes, el legislador Federico Greve, (FORJA) se expresó respecto a la defensa de la educación pública y gratuita con la Marcha Federal Universitaria que se concretó ayer. Narró la historia de un riograndense que cursó sus estudios en una universidad pública. “La educación iguala las oportunidades. Que no nos quieran vender una historia que no nos pertenece. Agradecemos a los jóvenes, a los docentes y no docentes por su compromiso”, dijo el Parlamentario.

Por su parte, Gisela Dos Santos del bloque Somos Fueguinos, manifestó su reconocimiento al Centro de Jubilado Tolwen, fue fundado en 2009 por un grupo de abuelas y abuelos de Tolhuin. “La asociación sin fines de lucro se constituyó en base a valores como la empatía, solidaridad, paciencia y amor. Queremos honrar la memoria de todos los que fueron parte de la institución”, afirmó la Parlamentaria.

Hay que mencionar que en la sesión se aprobó el proyecto de declaración provincial de interés provincial la trayectoria del centro jubilados Tolwen.

Además se aprobaron sendas resoluciones entre las que se destacan la que declara de interés provincial a la 49ª edición del Gran Premio de la Hermandad; la realización del primer plenario del año 2024 de la Federación Veterinaria Argentina (FEVA); la trayectoria deportiva de Lucas Barría y Valentín Carazo; el 1° Encuentro Provincial de Mujeres a Caballo; el proyecto Lectura Callejera, el Concierto Coral a desarrollarse el sábado 18 de mayo, en honor a Guillermo David Canizo y el 35° Aniversario de la Escuela Provincial N° 19 Primera Legislatura, de Río Grande, entre otros.

Mención especial cabe realizar acerca de la aprobación el proyecto de resolución que establece un porcentaje de asignación de viviendas construidas por el IPV y H para el personal policial en actividad, asuntos Nº 060/24. La iniciativa fue impulsada por el legislador Pablo Villegas (MPF) quien al argumentar el proyecto, reconoció que la herramienta no solucionará la situación que atraviesan los uniformados fueguinos, pero sí se constituye como un paliativo ante el escenario de déficit habitacional que atraviesan.

Asimismo se aprobaron resoluciones donde se reiteran pedidos de informes al Poder Ejecutivo y otros sobre energía; programa Llegó el gas; sobre la implementación de la Ley provincial N° 1478 Régimen tarifario específico de servicios públicos para entidades de bien público; sobre créditos hipotecarios UVI-UVA, entre otros.