La Secretaría de Deportes lanza en Tolhuin los Juegos Deportivos Fueguinos 2024

Este sábado 27de abril a las 11 horas en la Casa del Deporte de la ciudad de Tolhuin se vivirá una verdadera fiesta con la presentación de los Juegos Deportivos Fueguinos 2024, uno de los eventos deportivos más importante de toda la provincia.

Los Juegos Deportivos Fueguinos involucrarán a más de cinco mil jóvenes deportistas que compartirán nuevas experiencias y aportarán todo el color a los escenarios deportivos de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. En esta tercera edición, también podrán ser parte las Personas Mayores y deportistas adaptados.

Se trata del programa más abarcativo e inclusivo que organiza íntegramente el equipo de trabajo de la Secretaría de Deportes, y que ocupa gran parte del calendario deportivo del año.

Las inscripciones comenzarán el mismo sábado del evento que por primera vez serán en formato digital, y los links de inscripciones estarán vigentes desde el mismo 27 por el término de un mes.

Los Juegos Deportivos Fueguinos brindan la posibilidad de participar en más de 50 disciplinas deportivas en las categorías Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17, Sub 18, Personas Mayores y deportistas adaptados. Niños, niñas y jóvenes de toda la provincia entre los 11 y los 18 años de edad, participarán en instancias locales y provinciales durante los meses de mayo hasta septiembre, al igual que las personas mayores de 60 años y los deportistas adapatados.

El secretario de Deportes, Matías Runín, resaltó el carácter “social, participativo, comunitario e inclusivo, que alcanza a clubes, escuelas públicas y privadas, asociaciones y sedes deportivas de Tierra del Fuego”.

En ese sentido, el funcionario extendió la invitación a todas las personas interesadas en ser parte de los Juegos Deportivos a inscribirse desde el próximo sábado “ingresando a las redes de nuestra Secretaría, descargando el link de inscripción para luego completar el formulario y enviarlo vía on line, de una manera sencilla y práctica, que agilizará este paso previo a las competencias”, resaltó.

Asimismo la subsecretaria de Planeamiento y Programas, Erica Vanesa Briceño, recordó que “durante el mes de mayo se realizarán los Pre Fueguinos, que es una instancia de competencias previas de las distintas disciplinas con sus categorías, con modalidad participativa”.