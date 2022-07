Urquiza llamó al diálogo para poner en marcha a la Convención Constituyente

“Tenemos que dialogar y buscar los consensos para poner en marcha a la Convención”, afirmó la Presidenta de la Legislatura provincial y convencional electa, Mónica Urquiza quien llamó a dejar de lado las quejas en pos del beneficio de los vecinos de Ushuaia. Fue luego de suscribirse un Convenio de Colaboración, en el que la Legislatura pone a disposición del Concejo el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, personal de apoyo y equipos, a los fines de ser destinados al funcionamiento de la Convención Constituyente Municipal 2022.

“La tarea legislativa es muy particular. El Concejo Deliberante y la Legislatura tienen su personal capacitado y preparado. El Recinto está adaptado a las exigencias tecnológicas que hoy transitamos”, narró.

Por último, ratificó que las actividades de la Convención no dificultarán la vida institucional del Poder Legislativo. “De esta forma la Legislatura aportará a la comunidad, y es cierto que el Concejo Deliberante no posee un edificio acorde no solo para los convencionales, sino para los vecinos que deseen acercarse y presenciar los debates”, cerró.